ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Филиал МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в группу компаний "Россети") в течение 2016 года в судебном порядке взыскал с территориальных сетевых организаций (ТСО), осуществляющих передачу и распределение электрической энергии на территории республики, около 64,7 млн рублей задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии.

За нарушения договорных обязательств по оплате и по взысканию процентов за пользование чужими денежными средствами в отношении контрагентов юристами филиала в Арбитражные суды Карачаево-Черкесии и Ставропольского края подано 50 исковых заявлений о принудительном взыскании 87,6 млн рублей. По 32 заявлениям на общую сумму 64,7 млн рублей исковые требования филиала МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" удовлетворены в полном объёме. Дела по пяти искам на общую сумму 2,1 млн рублей были урегулированы в досудебном порядке. По 13 заявлениям на 20,6 млн рублей судебные разбирательства ещё продолжаются.

Наибольшее количество исков подано в отношении ОАО "Оборонэнерго". Юристы подготовили и направили в Арбитражный суд Ставропольского края 27 исковых заявлений о взыскании 42,6 млн рублей с этого контрагента. В отношении другого должника - ОАО "Карачаевск-Теплоэнерго" направлено 17 исков на сумму 42,3 млн рублей. Ещё одним неплательщиком явилось ОАО "Электрические сети микрорайона Московский", но в прошлом году этот контрагент улучшил платёжную дисциплину и в его отношении было подано всего шесть исков на сумму 2,5 млн рублей.

Как показывает практика, все исковые требования филиала МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" по взысканию задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии удовлетворяются Арбитражным судом в полном объёме. Однако ТСО-неплательщики не спешат расплачиваться с долгами и каждый раз доводят ситуацию до судебных разбирательств, вынуждая сетевую организацию регулярно обращаться в судебные органы.