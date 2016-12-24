ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 26 декабря 2016 года ПАО «АК БАРС» БАНК начинает выплату возмещений вкладчикам ПАО «Татфондбанк».

Страховые возмещения в подразделениях «АК БАРС» Банка выплачиваются вкладчикам, фамилии которых начинаются с букв «К» и «Л», проживающим в следующих городах: Казань, Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Йошкар-Ола, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Самара, Саратов, Екатеринбург, Ижевск и Ярославль.

Для удобства вкладчиков ПАО «Татфондбанк» в период с 26 декабря по 30 декабря 2016 года ряд офисов «АК БАРС» Банка будут работать в усиленном режиме, в том числе до 21:00. График работы отделений «АК БАРС» Банка в период новогодних каникул будет размещен не позднее 30 декабря.

Для получения возмещения вкладчику необходимо представить в «АК БАРС» Банк паспорт, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме.

Все вклады граждан, как срочные, так и до востребования, включая валютные вклады, текущие счета, в том числе для расчётов по банковским картам, для получения зарплаты, пенсии или стипендии, средства на счетах индивидуальных предпринимателей, застрахованы на сумму до 1 млн 400 тыс. рублей РФ.