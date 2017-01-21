ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Альфа-Банк (Беларусь) информирует о начале размещения с 23 января именных неконвертируемых процентных облигаций 21-го и 22-го выпусков.

Двадцать первый выпуск предусмотрен в объёме 7 млн. долларов США, со сроком обращения 2 542 календарных дня и ставкой – 3,5% годовых. Дата погашения облигаций данного выпуска – 9 января 2024 года.

Двадцатый второй выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 3 млн. евро предполагает срок обращения 2 450 календарных дней, со ставкой – 3% годовых и датой погашения – 09 октября 2023 года.

Открытая продажа обоих выпусков облигаций состоится в период с 23 января 2017 года по 23 января 2018 года.

Выпуски облигаций прошли регистрацию в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.