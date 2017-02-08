ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С февраля во всех городах присутствия Альфа-Банка стартовали продажи нового пакета услуг «Нотариус». Пакет предназначен для новых и действующих клиентов банка — нотариусов.

В рамках пакета «Нотариус» предлагается открытие нотариусам расчетных и депозитных счетов нотариусов в рублях. Комиссия за открытие и обслуживание депозитного счета нотариуса не взымается. Стоимость 1 месяца обслуживания по пакету услуг зависит от региона и составляет от 1700 до 2000 рублей, при отсутствии операций на счете — 59 рублей в месяц. При авансовой оплате за 6 месяцев действует скидка 25%, за 12 месяцев — 35%.

В пакет услуг входит обслуживание расчетного счета и депозитного счета нотариуса, подключение счетов к дистанционным банковским сервисам «Альфа-Бизнес Онлайн» или «Альфа-Клиент Онлайн», внутрибанковские переводы в рублях на собственный счет нотариуса как физического лица — до 500 000 руб. в месяц, 10 внешних переводов (с 11 платежа — 25 рублей), снятие наличных по карте Альфа — Cash Ультра. — до 50 000 рублей в месяц, внесение наличных по карте Альфа — Cash Ультра без ограничений, SMS — оповещение, услуги «Мобильный платеж» и «Постоянные поручения».

«Отраслевые решения мы разрабатываем с учетом специфики каждой отдельной отрасли и в плотном сотрудничестве с ее представителями, нашими потенциальными клиентами. Мы провели несколько фокус-групп с нотариусами, выяснили, что для них важно при взаимодействии с банком, их пожелания и предпочтения» — говорит Ирина Пономарева начальник управления развития расчётных продуктов Альфа-Банка.