"АльфаСтрахование" обсудит перспективы развития телемедицины в России
21.05.2017, 20:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "АльфаСтрахование" принимает участие в круглом столе "Перспективы телемедицины в России", проходящем 19 мая в Москве на дискуссионной площадке "Делового эксперта".
На круглом столе будут обсуждаться возможности телемедицины для ДМС и других видов личного страхования (выезжающих за рубеж, от несчастного случая), плюсы дистанционного взаимодействия человека с системой здравоохранения. Эксперты также оценят грядущие изменения в этой области - 11 мая 2017 г. правительство РФ одобрило закон о телемедицине, и после его принятия Госдумой врачи смогут ставить диагнозы и выписывать рецепты дистанционно.
Участниками круглого стола станут представители медицинских страховщиков, ведущие эксперты рынка по вопросу телемедицины. На мероприятии выступит Борис Зингерман, член Экспертного совета по ИКТ Минздрава РФ, руководитель рабочей группы "Электронная медицинская карта", Денис Швецов, директор по развитию сети медицинских клиник "Доктор рядом", руководитель проекта iDoctor Михаил Бакулин и врач-невролог Инна Зыкина. От "АльфаСтрахование" в круглом столе примут участие Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга "Медицина", и Юлия Затворницкая, директор по развитию стратегических проектов ДМС.
"Информационно-телекоммуникационные технологии повышают эффективность управления: это и организация онлайн записи и электронных очередей, и общая координация работы многопрофильного лечебного учреждения или даже сети в целом. Если говорить о влиянии на качество оказания медицинской помощи, то тут всё зависит от форм взаимодействия врача и пациента, которым откроет поле деятельности новый закон. Уже сейчас практически любое высокотехнологическое исследование выводится на дисплей компьютера и пишется на электронные носители, а значит, может транслироваться в онлайн режиме на любое расстояние, например, туда, где его будет в режиме реального времени смотреть высококвалифицированный специалист, которого нет там, где делают само исследование. Такое применение телемедицины позволит и экономить на медицинских кадрах (не содержать полный набор узких специалистов в каждой клинике), и повысить качество самой услуги, так как окончательный вердикт будет выносить опытнейший врач", - считает Александр Лапунов, директор Департамента андеррайтинга и методологии "АльфаСтрахование".
На круглом столе будут обсуждаться возможности телемедицины для ДМС и других видов личного страхования (выезжающих за рубеж, от несчастного случая), плюсы дистанционного взаимодействия человека с системой здравоохранения. Эксперты также оценят грядущие изменения в этой области - 11 мая 2017 г. правительство РФ одобрило закон о телемедицине, и после его принятия Госдумой врачи смогут ставить диагнозы и выписывать рецепты дистанционно.
Участниками круглого стола станут представители медицинских страховщиков, ведущие эксперты рынка по вопросу телемедицины. На мероприятии выступит Борис Зингерман, член Экспертного совета по ИКТ Минздрава РФ, руководитель рабочей группы "Электронная медицинская карта", Денис Швецов, директор по развитию сети медицинских клиник "Доктор рядом", руководитель проекта iDoctor Михаил Бакулин и врач-невролог Инна Зыкина. От "АльфаСтрахование" в круглом столе примут участие Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга "Медицина", и Юлия Затворницкая, директор по развитию стратегических проектов ДМС.
"Информационно-телекоммуникационные технологии повышают эффективность управления: это и организация онлайн записи и электронных очередей, и общая координация работы многопрофильного лечебного учреждения или даже сети в целом. Если говорить о влиянии на качество оказания медицинской помощи, то тут всё зависит от форм взаимодействия врача и пациента, которым откроет поле деятельности новый закон. Уже сейчас практически любое высокотехнологическое исследование выводится на дисплей компьютера и пишется на электронные носители, а значит, может транслироваться в онлайн режиме на любое расстояние, например, туда, где его будет в режиме реального времени смотреть высококвалифицированный специалист, которого нет там, где делают само исследование. Такое применение телемедицины позволит и экономить на медицинских кадрах (не содержать полный набор узких специалистов в каждой клинике), и повысить качество самой услуги, так как окончательный вердикт будет выносить опытнейший врач", - считает Александр Лапунов, директор Департамента андеррайтинга и методологии "АльфаСтрахование".