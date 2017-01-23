Банк Интеза снизил процентные ставки по ипотеке
23.01.2017, 13:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банк Интеза улучшает условия предоставления ипотечных кредитов, снизив ставки на 0,5-0,75 п.п. по всем программам кредитования.
Минимальная ставка составляет 12% годовых и действует при получении ипотечного кредита на срок от 3 до 5 лет. На срок от 6 до 10 лет ставка – 12,5% годовых, на 11-20 лет – 12,75% годовых. Такие процентные ставки применяются при условии заключения договора страхования.
Ипотечные жилищные кредиты предоставляются в сумме от 500 тыс. до 21 млн рублей с целью приобретения квартиры на вторичном рынке жилья или загородной недвижимости с первоначальным взносом от 20%. Заёмщиками могут выступать физические лица – корпоративные, зарплатные и повторные клиенты, госслужащие, работники публичных акционерных обществ и международных компаний, сотрудники сторонних банков, путешественники и собственники бизнеса.
В рамках премиального пакета услуг "Intesa Magnifica"» для клиентов предусмотрены более привлекательные условия: ставка – от 11,5% годовых, кредитный лимит – до 30 млн рублей.
Подробную информацию об условиях предоставления кредитов, требованиях к заёмщикам и необходимым документам можно получить в офисах Банка Интеза.
Минимальная ставка составляет 12% годовых и действует при получении ипотечного кредита на срок от 3 до 5 лет. На срок от 6 до 10 лет ставка – 12,5% годовых, на 11-20 лет – 12,75% годовых. Такие процентные ставки применяются при условии заключения договора страхования.
Ипотечные жилищные кредиты предоставляются в сумме от 500 тыс. до 21 млн рублей с целью приобретения квартиры на вторичном рынке жилья или загородной недвижимости с первоначальным взносом от 20%. Заёмщиками могут выступать физические лица – корпоративные, зарплатные и повторные клиенты, госслужащие, работники публичных акционерных обществ и международных компаний, сотрудники сторонних банков, путешественники и собственники бизнеса.
В рамках премиального пакета услуг "Intesa Magnifica"» для клиентов предусмотрены более привлекательные условия: ставка – от 11,5% годовых, кредитный лимит – до 30 млн рублей.
Подробную информацию об условиях предоставления кредитов, требованиях к заёмщикам и необходимым документам можно получить в офисах Банка Интеза.