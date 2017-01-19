ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банк "Открытие" запустил идентификацию клиентов с использованием системы по анализу биометрии лица. Цель проекта - оптимизация обслуживания и времени ожидания клиентов в очереди в отделениях банка. Также в ходе проекта планируется протестировать точность идентификации средствами компьютерного зрения.

Проект был запущен в трёх отделениях банка в Москве на базе специально развёрнутой самообучающейся нейронной сети. Анализ качества распознавания производится практически в режиме реального времени и используется для оценки эффективности системы для её перспективного использования в различных бизнес-процессах банка.

В качестве технологических партнёров по данному проекту выступили: компания VisionLabs - отечественный разработчик программного комплекса СРЛ LUNA и компания Q-Systems - разработчик и поставщик программно-аппаратного комплекса для управления очередью Qmatic.

"Мы нацелены создать сервис, который можно будет использовать в различных продуктах, направлениях бизнеса и каналах обслуживания, в том числе дистанционных. Он поможет сократить время ожидания и упростит идентификацию клиента, а также облегчит доступ к огромному количеству банковских услуг. В ближайшем будущем мы планируем предоставлять возможность людям, заинтересованным в получении банковских услуг, делать это удалённо и практически из любой точки земного шара", - говорит директор по инновациям Банка "Открытие" Алексей Благирев.

Исходными данными для обучения системы и пилотного проекта стали фотографии клиентов, накопленные банком за последние несколько лет. В момент получения клиентом талона электронной очереди происходит его предварительная идентификация, что позволяет операционисту ещё быстрее получить все необходимые для работы с клиентом данные и повысить скорость и качество обслуживания.