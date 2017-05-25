Банк "Открытие" выступил одним из организаторов размещения облигаций Почты России
25.05.2017, 21:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Успешно завершено размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-02 ФГУП "Почта России" общим номинальным объёмом 5 млрд руб. В ходе маркетинга спрос на облигации многократно превысил предложение, ценовой диапазон трижды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 8.75-8.90%, а книга заявок была переподписана более чем в 3 раза. Итоговая ставка купона составила 8,55% годовых.
Организаторами выпуска стали банк "Открытие", АО "ВТБ Капитал" и АО "Райффайзенбанк" совместно с АО "АЛЬФА-БАНК", ПАО АКБ "Связь-Банк" и ПАО "Совкомбанк" в качестве со-организаторов.
Андрей Пашкевич, Исполнительный директор по рынкам капитала банка "Открытие", прокомментировал размещение:
"Слаженная работа Организаторов и Эмитента привела к исторически минимальному спрэду доходности первичного размещения к ОФЗ, что ещё раз доказывает значительный интерес российского облигационного сообщества к риску таких госкомпаний как Почта России".
Организаторами выпуска стали банк "Открытие", АО "ВТБ Капитал" и АО "Райффайзенбанк" совместно с АО "АЛЬФА-БАНК", ПАО АКБ "Связь-Банк" и ПАО "Совкомбанк" в качестве со-организаторов.
Андрей Пашкевич, Исполнительный директор по рынкам капитала банка "Открытие", прокомментировал размещение:
"Слаженная работа Организаторов и Эмитента привела к исторически минимальному спрэду доходности первичного размещения к ОФЗ, что ещё раз доказывает значительный интерес российского облигационного сообщества к риску таких госкомпаний как Почта России".