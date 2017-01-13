ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам мониторинга Банк России подтвердил, что рассчитываемый Московской биржей валютный фиксинг MOEX USD/RUB FX Fixing соответствуют состоянию рынка, а методика его расчёта в достаточной степени прозрачна. Мониторинг проводился в III квартале 2016 года и будет продолжаться на регулярной основе.

Ранее, в июле 2016 года, Банк России признал качество формирования MOEX USD/RUB FX Fixing и качество функционирования Московской биржи как его администратора удовлетворительными и отвечающими требованиям Банка России. Весной 2016 года индексы и валютные фиксинги Московской биржи признаны соответствующими принципам IOSCO.

Московская биржа ежедневно в ходе торгов на основании котировок и сделок рассчитывает семейство рублевых фиксингов валютных курсов доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль, необходимых для расчёта и исполнения рублевых конверсионных беспоставочных форвардов и опционов (NDF, NDO), а также фиксинги на сделки валютный своп по операциям доллар/рубль со сроками от одной недели до одного года. На основе фиксинга MOEX USD/RUB FX Fixing рассчитывается цена исполнения фьючерсного контракта на курс доллара, торгуемого на Московской бирже.

С 18 июля 2016 года Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange - CME Group) использует валютный фиксинг Московской биржи для расчётов по валютным фьючерсам на российский рубль, торгуемым на СМЕ. Фиксинг Московской биржи включён в Стандартную валютную документацию ISDA в качестве основного расчётного курса по рублевым конверсионным деривативам для ОТС рынка.