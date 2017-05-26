ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно рейтингу агентства Интерфакс, на 1 апреля 2017 года Банк занимает 18 место по объёму активов и 18 место по объёму депозитов населения среди российских банков. Сегодня в Банке обслуживается 1 800 000 физических лиц и 52 000 компаний. По состоянию на 1 апреля 2017 года количество банковских карт, эмитированных Банком, превысило 1 057 000; количество банкоматов составило 787 ед. Количество пользователей Интернет-Банка превысило 809 000 человек.

18 мая 2017 года Общее собрание акционеров приняло решение о направлении на выплату дивидендов 464 млн рублей, что эквивалентно 20% чистой прибыли Банка по РСБУ за 2016 год. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 31 мая 2017 года.

Обзор финансовых результатов за 1 квартал 2017 года

Чистый процентный доход за 1 квартал 2017 года составил 4,7 млрд рублей (-7,9% по сравнению с 1 кварталом 2016 года; -23,0% по сравнению с 4 кварталом 2016 года). По сравнению с 1 кварталом 2016 года, объём процентных доходов снизился на 6,1%; основная часть процентных доходов представлена процентными доходами от выданных кредитов - 72,7%. Процентные расходы снизились на 4,9%; в том числе расходы по срочным депозитам частных клиентов снизились на 12,7% (29,3% процентных расходов), расходы по срочным депозитам корпоративных клиентов выросли на 5,8% (24,9% процентных расходов). Чистая процентная маржа составила 3,5% (по итогам 1 квартала 2016 года - 3,8%; по итогам 4 квартала 2016 года - 4,5%). Основным фактором снижения чистого процентного дохода и чистой процентной маржи квартал-к-кварталу является увеличение процентных расходов на фондирование торговых операций Банка (0,8 млрд рублей), результат которых оказался исключительно высоким. Влияние данного фактора на снижение чистой процентной маржи составляет 0,6%.

Чистый комиссионный доход за 1 квартал 2017 года составил 1,2 млрд рублей, что выше результата 1 квартала 2016 года на 3,8%. По сравнению с 1 кварталом 2016 года, прирост доходов от проведения расчётов с пластиковыми картами составил 35,7% (38,6% комиссионных доходов), прирост доходов от расчётно-кассового обслуживания - 8,8% (39,2% комиссионных доходов).

Доход от операций на финансовых рынках за 1 квартал 2017 года достиг 1,6 млрд рублей (+25,5% по сравнению с 1 кварталом 2016 года), что является лучшим результатом за последние 5 кварталов, при этом 98% составили доходы от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами. Столь высокий доход от торговых операций позволил Банку полностью компенсировать связанные с данными операциями дополнительные процентные расходы.

Выручка за 1 квартал 2017 года составила 7,5 млрд рублей, оставшись на уровне 1 квартала 2016 года.

Отношение издержек к доходам за 1 квартал 2017 года составило 39,6% (38,2% за 1 квартал 2016 года). Операционные расходы Банка за 1 квартал 2017 года составили 3,0 млрд рублей, увеличившись на 3,6% по сравнению с результатом за 1 квартал 2016 года.

Чистая прибыль за 1 квартал 2017 года составила 1,5 млрд рублей (+26,3% по сравнению с результатом за 1 квартал 2016 года), что является лучшим показателем с 1 квартала 2011 года. Рентабельность капитала (ROАE) за 1 квартал 2017 года составила 9,7%.

На 1 апреля 2017 года активы Банка составили 553,0 млрд рублей (-4,7% по сравнению с 1 января 2017 года).

Обязательства. На 1 апреля 2017 года объём средств клиентов составил 328,2 млрд рублей (-8,3% по сравнению с 1 января 2017 года). На 1 апреля 2017 года 56,2% средств клиентов составили средства физических лиц, 43,8% - средства корпоративных клиентов. За 1 квартал 2017 года объём средств физических лиц снизился на 1,6%, объём средств юридических лиц снизился на 15,7%.

Капитал. На 1 апреля 2017 года собственные средства Банка составили 62,2 млрд рублей (+2,2% по сравнению с 1 января 2017 года). Капитал Банка составил 82,3 млрд рублей (+0,8% по сравнению с 1 января 2017 года). По состоянию на 1 апреля 2017 года достаточность капитала Банка в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 17,2%, в том числе достаточность капитала первого уровня - 11,9%.

На 1 апреля 2017 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 347,5 млрд рублей (-1,9% по сравнению с 1 января 2017 года). 82,4% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 17,6% - кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель снизился с начала года на 2,6% и составил 286,4 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 3,6% и составил 56,4 млрд рублей, в т. ч. ипотечные кредиты за 1 квартал 2017 года выросли на 3,4%, потребительские выросли на 5,4%, кредиты на приобретение автомобилей снизились на 4,1%.

Качество кредитного портфеля. На 1 апреля 2017 года доля проблемной задолженности (общая доля просроченных кредитов и обесцененных, но не просроченных) составила 15,6% (15,2% на 1 января 2017 года). Доля просроченных кредитов составила 7,1% кредитного портфеля. Доля просроченных кредитов корпоративным клиентам составила 7,5%; доля просроченных кредитов физическим лицам - 5,0%. Доля обесцененных, но не просроченных кредитов на 1 апреля 2017 года составила 8,6% кредитного портфеля. Уровень резерва под обесценение кредитов составил 12,1% (11,2% на 1 января 2017 года). За 1 квартал 2017 года отчисления в резервы составили 2,7 млрд рублей. Объём списаний за 1 квартал 2017 года составил 0,2 млрд рублей.

Комментарии Александра Савельева, председателя Правления Банка:

"Банк показал лучший квартальный результат по чистой прибыли за последние 6 лет. Наши усилия по снижению профиля риска в корпоративном кредитовании начинают давать свои плоды. Мы считаем, что у нас есть неплохой потенциал к дальнейшему снижению стоимости риска и восстановлению рентабельности капитала".