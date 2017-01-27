Банк Уралсиб продлевает выдачу автокредитов в рамках госпрограммы субсидирования
27.01.2017, 17:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банк УРАЛСИБ продлевает выдачу кредитов со сниженными процентными ставками в рамках государственной программы субсидирования автокредитования до 31 декабря 2017 года.
Банк УРАЛСИБ предлагает собственную программу автокредитования и несколько программ совместных с автопроизводителями. С учётом государственной программы субсидирования кредитные ставки по ним составляют от 8% до 18% годовых в рублях РФ.
Кредит предоставляется на покупку нового автомобиля иностранного или отечественного производства стоимостью не более 1150 тыс. рублей с первоначальным взносом от 20 % на срок от 12 до 36 месяцев.
Банк УРАЛСИБ предлагает собственную программу автокредитования и несколько программ совместных с автопроизводителями. С учётом государственной программы субсидирования кредитные ставки по ним составляют от 8% до 18% годовых в рублях РФ.
Кредит предоставляется на покупку нового автомобиля иностранного или отечественного производства стоимостью не более 1150 тыс. рублей с первоначальным взносом от 20 % на срок от 12 до 36 месяцев.