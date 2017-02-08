Банк "Возрождение" реализовал первые сделки в рамках "Программы 6,5%"
08.02.2017, 12:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банк «Возрождение» выдал предпринимателям первые займы по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства («Программа 6,5%»). Объем выдачи в рамках программы, реализуемой Корпорацией МСП совместно с Банком России, составил 178 млн рублей.
Поддержку в виде льготного кредитования получили предприятия реального сектора экономики в трех регионах РФ. Производитель лаков и красок из г. Щелково Московской области ООО «Радуга — Синтез» получил финансирование в объёме 158,7 млн рублей. Предприятие по производству мясных консервов из Калининграда ООО «МП Гурьевское» получило первый транш в размере 15 млн рублей (всего компания получит 35 млн руб.), которые будут потрачены на расширение производства и приобретение нового оборудования. Еще 5 млн рублей получила «Птицефабрика Дукучинская» из Магадана. Процентная ставка по выданным кредитам составила от 9,6 до 10,6% годовых.
Поддержку в виде льготного кредитования получили предприятия реального сектора экономики в трех регионах РФ. Производитель лаков и красок из г. Щелково Московской области ООО «Радуга — Синтез» получил финансирование в объёме 158,7 млн рублей. Предприятие по производству мясных консервов из Калининграда ООО «МП Гурьевское» получило первый транш в размере 15 млн рублей (всего компания получит 35 млн руб.), которые будут потрачены на расширение производства и приобретение нового оборудования. Еще 5 млн рублей получила «Птицефабрика Дукучинская» из Магадана. Процентная ставка по выданным кредитам составила от 9,6 до 10,6% годовых.