Банк "Возрождение" увеличил объём выдачи ипотечных кредитов в 1,7 раз в 2016 году
16.01.2017, 11:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банк "Возрождение" подтвердил позиции одного из лидеров рынка ипотечного кредитования РФ: в 2016 году банком было выдано более 7,5 тысяч ипотечных кредитов на сумму 19,5 млрд рублей. Прирост по сравнению с 2015 годом составил 76%. Причём, только в декабре объём выдачи составил 2,8 млрд рублей, что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Значительный рост объёмов выдачи ипотечных кредитов обеспечили программа господдержки, участие банка в партнёрских программах с девелоперами, риэлторами и застройщиками, а также последовательное снижение ставок по кредитам. На программу с господдержкой в 2016 году пришлось более 60% всех ипотечных займов, а всего за время действия программы с 1 марта 2015 года банком выдано более 6 тысяч ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму более 15,2 млрд рублей. В партнёрстве с застройщиками банком были разработаны и предложены клиентам уникальные для российского рынка недвижимости продукты, такие как ипотека без первоначального взноса.
Кроме того, в 2016 году после небольшого перерыва банк "Возрождение" возобновил участие в программе "Обеспечение жильём молодых семей" и присоединился к новому проекту Правительства Московской области "Социальная ипотека" для врачей, учителей и молодых учёных. По итогам года суммарный объём кредитования молодых семей Подмосковья составил 102 млн рублей, по программе "Социальная ипотека" — 62 млн рублей.
Значительный рост объёмов выдачи ипотечных кредитов обеспечили программа господдержки, участие банка в партнёрских программах с девелоперами, риэлторами и застройщиками, а также последовательное снижение ставок по кредитам. На программу с господдержкой в 2016 году пришлось более 60% всех ипотечных займов, а всего за время действия программы с 1 марта 2015 года банком выдано более 6 тысяч ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму более 15,2 млрд рублей. В партнёрстве с застройщиками банком были разработаны и предложены клиентам уникальные для российского рынка недвижимости продукты, такие как ипотека без первоначального взноса.
Кроме того, в 2016 году после небольшого перерыва банк "Возрождение" возобновил участие в программе "Обеспечение жильём молодых семей" и присоединился к новому проекту Правительства Московской области "Социальная ипотека" для врачей, учителей и молодых учёных. По итогам года суммарный объём кредитования молодых семей Подмосковья составил 102 млн рублей, по программе "Социальная ипотека" — 62 млн рублей.