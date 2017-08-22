ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банковская группа «Альфа-Банк», в которую входит ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние компании, объявила о результатах своей работы за первое полугодие 2017 года на основе международных стандартов финансовой отчётности (МСФО). За это время Группа продемонстрировала качественную положительную динамику по ключевым показателям финансовой деятельности, усилила свои позиции на рынке, ещё раз продемонстрировав устойчивость своей бизнес-модели.

Чистая прибыль Банковской группы за первое полугодие 2017 выросла в 2,7 раза по сравнению с первым полугодием предыдущего года и достигла 436 млн. долларов США (против 161 млн. долларов США по итогам первого полугодия 2016 года).

«Первое полугодие 2017 года стало для нас временем новых возможностей. На фоне восстановления российской экономики и благодаря слаженной и высокоэффективной работе нам удалось добиться роста числа клиентов, нарастить долю рынка в приоритетных областях, увеличить кредитование, улучшив при этом качество активов. Ещё одним достижением стало увеличение доли безрискового дохода в общих доходах банковской группы. От лица всего банка хотел бы поблагодарить клиентов за оказанное доверие и выбор нашего банка», — прокомментировал Алексей Чухлов, Заместитель Председателя Правления, Главный финансовый директор, член Правления Альфа-Банка.

В первом полугодии 2017 года объём чистого процентного дохода увеличился на 18,6% до 783 млн. долларов США за счёт опережающего роста процентных доходов на фоне снижения процентных ставок. Показатель чистой процентной маржи (NIM) составил 4,4%.

За прошедший период группа отмечала существенное повышение качества кредитного портфеля. Доля просроченных кредитов (90+ дней) сократилась с 4,2% в начале года до 2,8%. Покрытие просроченных кредитов (90+ дней) резервами остается по-прежнему консервативно высоким и составляет 107,2%. Ставка резервирования на конец первого полугодия 2016 года составила 3,0%.

Благодаря продолжающемуся росту клиентской базы, чистый комиссионный доход увеличился на 43,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 396 млн. долларов США. Доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов достигла на конец первого полугодия 2017 рекордного уровня в 35,7%, что отражает стратегию банка по увеличению стабильного безрискового дохода и усилению роли транзакционного бизнеса.

Совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк» выросли на 9,3% по сравнению с прошлым годом и составили 41 804 млн. долларов США по состоянию на 30 июня 2017 года.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 8,6% до 25 957 млн. долларов США по сравнению с 23 901 млн. долларов США в конце 2016 года. Корпоративный кредитный портфель вырос на 7,6% до 22 531 млн. долларов США. Розничный кредитный портфель увеличился на 16,0% и составил 3 426 млн. долларов США.

Обязательства Банковской группы «Альфа-Банк» увеличились на 10,1% до 35 805 млн. долларов США по состоянию на 30 июня 2017 года. Средства клиентов увеличились на 21,6% до 26 408 млн. долларов США. При этом объем текущих счетов вырос на 11,9%, а их доля в средствах клиентов составила 46,7%, что свидетельствует о высоком доверии клиентов к Банковской группе как к одному из крупнейших финансовых институтов России.

Капитал Банковской группы «Альфа-Банк» за отчётный период вырос на 4,6% до 5 999 млн. долларов США с 5 734 млн. долларов США в конце 2016 года. Показатели капитала по стандартам Базель I поддерживаются на высоком уровне: коэффициенты достаточности общего капитала и капитала 1-го уровня составили 20,5%, и 15,8% соответственно, что гарантирует стабильность и устойчивость Банковской Группы.