ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращённую консолидированную финансовую отчётность в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) (далее – «отчётность») за 3 месяца 2017 года и по состоянию на 31 марта 2017 года, содержащую отчёт компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.

Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, отметил: “Мы стремимся обеспечить высокую эффективность во всех сферах нашей деятельности. По результатам 1 квартала 2017 года отношение операционных расходов к доходам составило менее 35%, что позволило достигнуть уровня рентабельности капитала в 23,1% и рентабельности активов в 2,7%. Мы верим, что в долгосрочной перспективе эффективность является фундаментом устойчивого развития бизнеса и увеличения акционерной стоимости.”

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 1 квартал 2017:

Чистая прибыль составила 166,6 млрд. руб.;

Прибыльна обыкновенную акцию составила 7,79 руб., рост на 41,9% по сравнению с 1 кварталом прошлого года;

Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 23,1%, по сравнению с 19,3% в 1 квартале 2016 года;

Квартальный показатель стоимости риска составил 146 базисных пункта, по сравнению со 170 базисными пунктами в 1 квартале 2016 года;

Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 34,7% по сравнению с 36,7% в 1 квартале 2016 года;

Операционные расходы Группы увеличились на 2,4% по сравнению с 1 кварталом 2016 года, в то время как квартальный индекс потребительских цен на товары и услуги составил в 1 квартале 4,6%.

Размер собственных средств Группы увеличивался в течение квартала, коэффициент достаточности основного капитала согласно Базель I вырос на 90 базисных пунктов и достиг 13,2%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 16,6%, увеличившись на 90 базисных пунктов;

Обзор основных показателей



В млрд. руб., если не указано иное 1 кв. 2017 1 кв. 2016 4 кв. 2016 1 кв. 17/

1 кв. 16,

% изм. 1 кв. 17/

1 кв. 16,

% изм. Чистые процентные доходы 336,6 325,5 355,2 3,4% (5,2%) Чистые комиссионные доходы 80,4 77,2 97,4 4,1% (17,5%) Прочие непроцентные доходы / (расходы)1 5,5 (25,1) (10,5) Доходы всего 422,5 377,6 442,1 11,9% (4,4%) Чистый расход от создания резерва (67,3) (83,9) (60,3) (19,8%) 11,6% Операционные расходы (147,3) (143,8) (202,0) 2,4% (27,1%) Чистая прибыль 166,6 117,7 141,8 41,5% 17,5% Прибыль на обыкновенную акцию, руб. 7,79 5,49 6,54 41,9% 19,1% Совокупный доход за период 138,2 124,5 88,0 11,0% 57,0% Балансовая стоимость на акцию*, руб. 131,0 110,7 124,9 18,3% 4,9% Основные финансовые коэффициенты Рентабельность капитала 23,1% 19,3% 20,4% Рентабельность активов 2,7% 1,7% 2,2% Чистая процентная маржа 5,8% 5,3% 6,1% Стоимость риска 146 б.п. 170 б.п. 122 б.п. Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов 34,7% 36,7% 45,9%

*Собственные средства / общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные). Неаудированный расчет

Чистые процентные доходы за 1 квартал 2017 года составили 336,6 млрд. руб., прибавив 3,4% относительно аналогичного периода прошлого года:

Динамика процентных доходов (снижение на 7,7% до 565,6 млрд. руб., по сравнению с 1 кварталом 2016) была обусловлена общим снижением процентных ставок в экономике, в то время как процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 20,3% в 1 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 229,0 млрд. руб. Стоимость пассивов снизилась на 10 базисных пунктов до 4,4% в 1 квартале 2017 года относительно 4 квартала 2016 года за счет снижения стоимости срочных депозитов корпоративных клиентов на 50 базисных пунктов до 3,8%.

Чистый комиссионный доход Группы за 1 квартал 2017 составил 80,4 млрд. руб., увеличившись на 4,1% по сравнению с 1 кварталом 2016 года.

Комиссионный доход вырос на 9,1% до 103,2 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными факторами замедления темпов роста комиссионных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало укрепление курса рубля против валют в странах присутствия, а также снижение объёмов конверсионных операций на локальном рынке на фоне стабилизации валютных курсов.

Доходы от операций с банковскими картами выросли на 20,2% в 1 квартале 2017 по сравнению с 1 кварталом 2016 года;

Комиссионные расходы увеличились на 31,0% до 22,8 млрд. руб., в том числе за счет развития операций с банковскими картами.

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 1 квартал 2017 года составили 67,4 млрд. руб. в сравнении с 84,3 млрд. руб. за аналогичный период 2016 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 146 базисных пунктов против 170 базисных пунктов годом ранее.

Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля в 1 квартале 2017 года составила 169 базисных пунктов.

Стоимость кредитного риска розничного портфеля составила в 1 квартале 2017 года 87 базисных пунктов.

Операционные расходы Группы в 1 квартале 2017 года увеличились на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года до 147,3 млрд. руб.

Основные показатели отчёта о финансовом положении