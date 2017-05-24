Чистая прибыль Сбербанка за первый квартал 2017 года составила 166,6 млрд рублей
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращённую консолидированную финансовую отчётность в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) (далее – «отчётность») за 3 месяца 2017 года и по состоянию на 31 марта 2017 года, содержащую отчёт компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.
Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, отметил: “Мы стремимся обеспечить высокую эффективность во всех сферах нашей деятельности. По результатам 1 квартала 2017 года отношение операционных расходов к доходам составило менее 35%, что позволило достигнуть уровня рентабельности капитала в 23,1% и рентабельности активов в 2,7%. Мы верим, что в долгосрочной перспективе эффективность является фундаментом устойчивого развития бизнеса и увеличения акционерной стоимости.”
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 1 квартал 2017:
- Чистая прибыль составила 166,6 млрд. руб.;
- Прибыльна обыкновенную акцию составила 7,79 руб., рост на 41,9% по сравнению с 1 кварталом прошлого года;
- Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 23,1%, по сравнению с 19,3% в 1 квартале 2016 года;
- Квартальный показатель стоимости риска составил 146 базисных пункта, по сравнению со 170 базисными пунктами в 1 квартале 2016 года;
- Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 34,7% по сравнению с 36,7% в 1 квартале 2016 года;
- Операционные расходы Группы увеличились на 2,4% по сравнению с 1 кварталом 2016 года, в то время как квартальный индекс потребительских цен на товары и услуги составил в 1 квартале 4,6%.
- Размер собственных средств Группы увеличивался в течение квартала, коэффициент достаточности основного капитала согласно Базель I вырос на 90 базисных пунктов и достиг 13,2%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 16,6%, увеличившись на 90 базисных пунктов;
Обзор основных показателей
|
В млрд. руб., если не указано иное
|
1 кв. 2017
|
1 кв. 2016
|
4 кв. 2016
|
1 кв. 17/
|
1 кв. 17/
|
Чистые процентные доходы
|
336,6
|
325,5
|
355,2
|
3,4%
|
(5,2%)
|
Чистые комиссионные доходы
|
80,4
|
77,2
|
97,4
|
4,1%
|
(17,5%)
|
Прочие непроцентные доходы / (расходы)1
|
5,5
|
(25,1)
|
(10,5)
|
|
|
Доходы всего
|
422,5
|
377,6
|
442,1
|
11,9%
|
(4,4%)
|
Чистый расход от создания резерва
|
(67,3)
|
(83,9)
|
(60,3)
|
(19,8%)
|
11,6%
|
Операционные расходы
|
(147,3)
|
(143,8)
|
(202,0)
|
2,4%
|
(27,1%)
|
Чистая прибыль
|
166,6
|
117,7
|
141,8
|
41,5%
|
17,5%
|
Прибыль на обыкновенную акцию, руб.
|
7,79
|
5,49
|
6,54
|
41,9%
|
19,1%
|
Совокупный доход за период
|
138,2
|
124,5
|
88,0
|
11,0%
|
57,0%
|
Балансовая стоимость на акцию*, руб.
|
131,0
|
110,7
|
124,9
|
18,3%
|
4,9%
|
Основные финансовые коэффициенты
|
|
|
|
Рентабельность капитала
|
23,1%
|
19,3%
|
20,4%
|
|
|
Рентабельность активов
|
2,7%
|
1,7%
|
2,2%
|
|
|
Чистая процентная маржа
|
5,8%
|
5,3%
|
6,1%
|
|
|
Стоимость риска
|
146 б.п.
|
170 б.п.
|
122 б.п.
|
|
|
Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов
|
34,7%
|
36,7%
|
45,9%
|
|
*Собственные средства / общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные). Неаудированный расчет
Чистые процентные доходы за 1 квартал 2017 года составили 336,6 млрд. руб., прибавив 3,4% относительно аналогичного периода прошлого года:
- Динамика процентных доходов (снижение на 7,7% до 565,6 млрд. руб., по сравнению с 1 кварталом 2016) была обусловлена общим снижением процентных ставок в экономике, в то время как процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 20,3% в 1 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 229,0 млрд. руб. Стоимость пассивов снизилась на 10 базисных пунктов до 4,4% в 1 квартале 2017 года относительно 4 квартала 2016 года за счет снижения стоимости срочных депозитов корпоративных клиентов на 50 базисных пунктов до 3,8%.
Чистый комиссионный доход Группы за 1 квартал 2017 составил 80,4 млрд. руб., увеличившись на 4,1% по сравнению с 1 кварталом 2016 года.
- Комиссионный доход вырос на 9,1% до 103,2 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными факторами замедления темпов роста комиссионных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало укрепление курса рубля против валют в странах присутствия, а также снижение объёмов конверсионных операций на локальном рынке на фоне стабилизации валютных курсов.
- Доходы от операций с банковскими картами выросли на 20,2% в 1 квартале 2017 по сравнению с 1 кварталом 2016 года;
- Комиссионные расходы увеличились на 31,0% до 22,8 млрд. руб., в том числе за счет развития операций с банковскими картами.
Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 1 квартал 2017 года составили 67,4 млрд. руб. в сравнении с 84,3 млрд. руб. за аналогичный период 2016 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 146 базисных пунктов против 170 базисных пунктов годом ранее.
- Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля в 1 квартале 2017 года составила 169 базисных пунктов.
- Стоимость кредитного риска розничного портфеля составила в 1 квартале 2017 года 87 базисных пунктов.
Операционные расходы Группы в 1 квартале 2017 года увеличились на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года до 147,3 млрд. руб.
Основные показатели отчёта о финансовом положении
|
В млрд. руб., если не указано иное
|
31/03/17
|
31/12/16
|
3M17/
|
Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение):
|
18 168,0
|
18 664,7
|
(2,7%)
|
Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва под обесценение)
|
13 122,4
|
13 633,0
|
(3,7%)
|
Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение)
|
5 045,6
|
5 031,7
|
0,3%
|
Реструктурированные кредиты
|
1 230,4
|
1 209,1
|
1,8%
|
Портфель ценных бумаг
|
2 737,5
|
2 717,5
|
0,7%
|
Всего активов
|
24 655,4
|
25 368,5
|
(2,8%)
|
Средства клиентов всего:
|
18 043,0
|
18 684,8
|
(3,4%)
|
Средства физических лиц
|
12 325,4
|
12 449,6
|
(1,0%)
|
Средства корпоративных клиентов
|
5 717,6
|
6 235,2
|
(8,3%)
|
Основные финансовые коэффициенты
|
|
|
Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов
|
90,9%
|
90,6%
|
|
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле
|
4,7%
|
4,4%
|
|
Резерв под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам
|
157%
|
157%
|
|
Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле
|
6,8%
|
6,5%
|
|
Общий резерв под неработающие кредиты и работающие реструктурированные кредиты
|
75,3%
|
74,6%
|