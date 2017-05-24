ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращённую консолидированную финансовую отчётность в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) (далее – «отчётность») за 3 месяца 2017 года и по состоянию на 31 марта 2017 года, содержащую отчёт компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.

Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, отметил: “Мы стремимся обеспечить высокую эффективность во всех сферах нашей деятельности. По результатам 1 квартала 2017 года отношение операционных расходов к доходам составило менее 35%, что позволило достигнуть уровня рентабельности капитала в 23,1% и рентабельности активов в 2,7%. Мы верим, что в долгосрочной перспективе эффективность является фундаментом устойчивого развития бизнеса и увеличения акционерной стоимости.”

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 1 квартал 2017:

  • Чистая прибыль составила 166,6 млрд. руб.;  
  • Прибыльна обыкновенную акцию составила 7,79 руб., рост на 41,9% по сравнению с 1 кварталом прошлого года;
  • Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 23,1%, по сравнению с 19,3% в 1 квартале 2016 года;
  • Квартальный показатель стоимости риска составил 146 базисных пункта, по сравнению со 170 базисными пунктами в 1 квартале 2016 года;
  • Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 34,7% по сравнению с 36,7% в 1 квартале 2016 года;
  • Операционные расходы Группы увеличились на 2,4% по сравнению с 1 кварталом 2016 года, в то время как квартальный индекс потребительских цен на товары и услуги составил в 1 квартале 4,6%.
  • Размер собственных средств Группы увеличивался в течение квартала, коэффициент достаточности основного капитала согласно Базель I вырос на 90 базисных пунктов и достиг 13,2%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 16,6%, увеличившись на 90 базисных пунктов;

Обзор основных показателей


В млрд. руб., если не указано иное

1 кв. 2017

1 кв. 2016

4 кв.    2016

1 кв. 17/
 1 кв. 16,
% изм.

1 кв. 17/
1 кв. 16, 
%  изм.

Чистые процентные доходы

336,6

325,5

355,2

3,4%

(5,2%)

Чистые комиссионные доходы

80,4

77,2

97,4

4,1%

(17,5%)

Прочие непроцентные доходы / (расходы)1

5,5

(25,1)

(10,5)

 

 

Доходы всего

422,5

377,6

442,1

11,9%

(4,4%)

Чистый расход от создания резерва

(67,3)

(83,9)

(60,3)

(19,8%)

11,6%

Операционные расходы

(147,3)

(143,8)

(202,0)

2,4%

(27,1%)

Чистая прибыль

166,6

117,7

141,8

41,5%

17,5%

Прибыль на обыкновенную акцию, руб.

7,79

5,49

6,54

41,9%

19,1%

Совокупный доход за период

138,2

124,5

88,0

11,0%

57,0%

Балансовая стоимость на акцию*, руб.

131,0

110,7

124,9

18,3%

4,9%

Основные финансовые коэффициенты

 

 

 

Рентабельность капитала

23,1%

19,3%

20,4%

 

 

Рентабельность активов

2,7%

1,7%

2,2%

 

 

Чистая процентная маржа

5,8%

5,3%

6,1%

 

 

Стоимость риска

146 б.п.

170 б.п.

122 б.п.

 

 

Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов

34,7%

36,7%

45,9%

 

 

*Собственные средства / общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные). Неаудированный расчет

Чистые процентные доходы за 1 квартал 2017 года составили 336,6 млрд. руб., прибавив 3,4% относительно аналогичного периода прошлого года:

  • Динамика процентных доходов (снижение на 7,7% до 565,6 млрд. руб., по сравнению с 1 кварталом 2016) была обусловлена общим снижением процентных ставок в экономике, в то время как процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились  на 20,3% в 1 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 229,0 млрд. руб. Стоимость пассивов снизилась на 10 базисных пунктов до 4,4% в 1 квартале 2017 года относительно 4 квартала 2016 года за счет снижения стоимости срочных депозитов корпоративных клиентов на 50 базисных пунктов до 3,8%.

Чистый комиссионный доход Группы за 1 квартал 2017 составил 80,4 млрд. руб., увеличившись на 4,1% по сравнению с 1 кварталом 2016 года.

  • Комиссионный доход вырос на 9,1% до 103,2 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными факторами замедления темпов роста комиссионных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало укрепление курса рубля против валют в странах присутствия, а также снижение объёмов конверсионных операций на локальном рынке на фоне стабилизации валютных курсов.
  • Доходы от операций с банковскими картами выросли на 20,2% в 1 квартале 2017 по сравнению с 1 кварталом 2016 года;
  • Комиссионные расходы увеличились на 31,0% до 22,8 млрд. руб., в том числе за счет развития операций с банковскими картами.

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 1 квартал 2017 года составили 67,4 млрд. руб. в сравнении с 84,3 млрд. руб. за аналогичный период 2016 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 146 базисных пунктов против 170 базисных пунктов годом ранее.

  • Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля в 1 квартале 2017 года составила 169 базисных пунктов.
  • Стоимость кредитного риска розничного портфеля составила в 1 квартале 2017 года 87 базисных пунктов.

Операционные расходы Группы в 1 квартале 2017 года увеличились на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года до 147,3  млрд. руб.

Основные показатели отчёта о финансовом положении


В млрд. руб., если не указано иное

31/03/17

31/12/16

3M17/
12M16,
% изм.

Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение):

18 168,0

18 664,7

(2,7%)

Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва под обесценение)

13 122,4

13 633,0

(3,7%)

Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение)

5 045,6

5 031,7

0,3%

Реструктурированные кредиты

1 230,4

1 209,1

1,8%

Портфель ценных бумаг

2 737,5

2 717,5

0,7%

Всего активов

24 655,4

25 368,5

(2,8%)

Средства клиентов всего:

18 043,0

18 684,8

(3,4%)

Средства физических лиц

12 325,4

12 449,6

(1,0%)

Средства корпоративных клиентов

5 717,6

6 235,2

(8,3%)

Основные финансовые коэффициенты

 

 

Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов

90,9%

90,6%

 

Доля  неработающих  кредитов  в кредитном  портфеле

4,7%

4,4%

 

Резерв  под  обесценение  кредитного портфеля  к  неработающим  кредитам

157%

157%

 

Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле

6,8%

6,5%

 

Общий резерв под неработающие кредиты и работающие реструктурированные кредиты

75,3%

74,6%

 

 