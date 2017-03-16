ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году по данным аналитического исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) на рынке доставки товаров e-commerce (включая отправления из иностранных интернет-магазинов и доставку на внутреннем рынке) 62% покупателей доверили доставку своих почтовых отправлений Почте России. Это на 11 процентных пунктов выше, чем в 2015 году - 51%.

В исследовании АКИТ отмечается, что объём внутреннего рынка интернет-торговли в 2016 году вырос в штуках на 6% по сравнению с 2015 годом, а рынок трансграничной торговли - на 102%. В 2016 году Почта России обработала 225 млн международных отправлений с товарными вложениями[1], что почти в 2 раза больше, чем показатель прошлого года - 128 млн отправлений.

В целом в 2016 году Почта России обработала 296 млн почтовых отправлений с товарными вложениями (совокупно: внутренних и зарубежных), что более чем в 1,5 раза превышает показатель прошлого года - 194 млн шт.

"Почта России продолжает уверенно наращивать свою долю на рынке доставки отправлений с товарным вложением. Мы не только справляемся с растущим объёмом посылок, но и сокращаем сроки доставки. Всё больше покупателей и интернет-магазинов выбирают Почту России как надёжный и быстрый канал доставки товара, голосуя за нас рублём, - рассказал заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев. - А для удобства получателей мы продолжаем запуск удобных сервисов на "последней миле", чтобы процесс отправки и получения посылок занимал минимальное время".

Одним из таких нововведений являются Центры выдачи и приёма посылок (ЦВПП), специализирующиеся исключительно на отправлениях с товарными вложениями от физических лиц, а также от компаний малого и среднего бизнеса. Здесь можно отправить и получить внутренние и международные посылки, мелкие пакеты, экспресс-отправления. К преимуществам ЦВПП относится удобное расположение и увеличенные по сравнению с обычным отделением часы работы, отсутствие перерывов на обед и выходных. Сейчас количество таких Центров, открытых в отделениях Почты России, достигло 523 в 210 городах страны, в том числе 85 ЦВПП - в г. Москве.

Для тех, кто выбирает доставку до дома или офиса, в Почте России функционирует единая Курьерская Служба, которая сегодня насчитывает 1565 курьеров и 1357 курьерских автомобилей. В 2016 открыто 101 подразделение курьерской доставки, которые специализируются на приёме и вручении экспресс-отправлений "из рук в руки" - на дому или в офисе клиента. Всего в настоящее время Курьерская Служба Почты России представлена 143 подразделениями в 137 крупнейших городах страны.

Кроме того, в прошлом году Почта России запустила очередной удобный сервис для интернет-магазинов http://otpravka. pochta. ru, который является частью инфраструктуры обновлённого портала pochta. ru. Сервис позволяет удобно и быстро подготавливать к отправке партии посылок, пользователю остаётся только наклеить бланки на посылки и сдать отправления в точку приёма. На сайте можно в автоматическом режиме проводить проверку правильности заполнения адресов, ФИО и телефонов, подбирать почтовый индекс, рассчитывать стоимость пересылки, присваивать трек-номер.