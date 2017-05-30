ОРЕАНДА-НОВОСТИ. RAEX (Эксперт РА) отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности Ипотечного агентства Югры. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне А, первый подуровень, прогноз - стабильный.

Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено невозможностью применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности финансовых компаний, поскольку компания не предоставила агентству необходимую информацию.

АО «Ипотечное агентство Югры» (г. Ханты-Мансийск) создано в 2009 году и специализируется на строительстве арендных домов в ХМАО-Югре, предоставление услуг населению по покупке и продаже квартир и гарантий по кредитам застройщиков. На 30.09.2016 капитал и резервы составили 4 млрд руб., активы - 4,7 млрд. руб. Объем чистой прибыли за 9 месяцев 2016 года составил 87,7 млн руб.



Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 14.06.2013. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 08.06.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведён 25.05.2017. Кредитный рейтинг был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключён договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного кредитного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по национальной шкале и является долгосрочным. Информация, имеющаяся в распоряжении агентства, не является достаточной для применения методологии.