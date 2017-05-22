ОРЕАНДА-НОВОСТИ. RAEX (Эксперт РА) отозвал рейтинг надёжности микрофинансовой организации Фонда микрофинансирования Курганской области без подтверждения. Ранее у фонда действовал рейтинг на уровне A.mfi со стабильным прогнозом.

Решение об отзыве рейтинга без подтверждения принято в связи с отсутствием информации, необходимой для применения методологии присвоения рейтингов надёжности микрофинансовых организаций.

Некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования Курганской области» создана в 2009 году и специализируется на предоставлении микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в регионе присутствия. Единственным учредителем фонда является Курганская область в лице Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области. На 01.01.2017 капитал и резервы составили 137,9 млн руб., активы 138,5 млн руб., остаток задолженности по выданным микрозаймам - 112,6 млн руб.



Рейтинг надёжности микрофинансовой организации впервые был присвоен объекту рейтинга 22.05.2012. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 20.06.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведён 15.05.2017. Рейтинг надёжности был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) кредитных рейтингов) услуги. Информация, имеющаяся в распоряжении агентства, не является достаточной для применения методологии.