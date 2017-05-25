ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг надёжности страховой компании АО «АИГ» в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне ruАА (что соответствует рейтингу А++ по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг А++ со стабильным прогнозом.

Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают значительное отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного значения (151,0% на 31.12.2016), высокие значения коэффициентов текущей ликвидности (1,40 на 31.12.2016) и уточненной страховой ликвидности-нетто (3,70 на 31.12.2016), низкие значения коэффициента убыточности-нетто (16,2% за 2016 год), доли расходов на ведение дела во взносах-нетто (9,3% за 2016 год) и комбинированного коэффициента убыточности-нетто (25,2% за 2016 год). Кроме того, положительно оцениваются высокие показатели рентабельности капитала (26,6% за 2016 год), умеренно высокие показатели рентабельности активов (5,5% за 2016 год) и инвестированного капитала (6,7% за 2016 год), высокая диверсификация каналов распространения страховых продуктов в сочетании с низкой долей комиссионного вознаграждения во взносах (доля страховых брокеров во взносах за 2016 год составила 35,9%, доля комиссионного вознаграждения - 6,4%), а также высокая надёжность перестраховочной защиты.

«Аналитики Агентства высоко оценивают качество активов компании. Так, доля крупнейшего контрагента составила 15,6% от активов на 31.12.2016, доля трёх крупнейших контрагентов - 35,1%. При этом доля высоколиквидных активов составила 52,1% от совокупных активов на ту же дату. Кроме того, положительное влияние на рейтинг компании оказывает высокий финансовый потенциал собственника компании, American International Group, Inc.», - отмечает Екатерина Корешкова, аналитик по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА).

Среди негативных факторов выделяются высокое отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к пассивам (31,7% на 31.12.2016), высокий уровень долговой нагрузки (отношение объёма привлечённых займов к капиталу составило 35,8% на 31.12.2016), сокращение страховых премий (на 10,7% за 2016 год по сравнению с 2015 годом), а также высокие риски на собственном удержании (максимально возможная выплата-нетто составляет 60,9% от собственных средств на 31.12.2016).

Компания специализируется на предоставлении услуг по входящему перестрахованию (49,3% взносов за 2016 год), страхованию имущества юридических лиц (18,3%), страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам (12,7%) и страхованию финансовых рисков (10,9%). По данным Банка России, по итогам 2016 года АО «АИГ» заняло 69 место по объему собранной премии, 6 место по входящему перестрахованию, 16 место по страхованию имущества юридических лиц, 12 место по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам и 10 место по страхованию финансовых рисков. По данным RAEX (Эксперт РА), на 31.12.2016 активы страховщика составили 7 307 млн рублей, собственные средства - 1 681 млн рублей, уставный капитал - 480 млн рублей. По данным за 2016 год компания собрала 3 432 млн рублей страховых взносов.