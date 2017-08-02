ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг надёжности страховой компании «Согласие» в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне ruBBB (что соответствует рейтингу A+(III) по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг A+, третий подуровень, со стабильным прогнозом.

Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают высокая диверсификация активов (на 31.03.2017 доля крупнейшего объекта вложений в активах составила 7,1%), низкая максимально возможная страховая выплата-нетто (0,9% на 31.03.2017), высокая географическая диверсификация страхового портфеля (за 2016 г. компания собирала взносы в 64 регионах РФ), наличие опыта крупных выплат. Аналитики Агентства также позитивно отмечают высокую надёжность перестраховочной защиты: более 98,0% взносов, переданных в перестрахование за 2016 г., пришлось на компании с рейтингом RAEX (Эксперт РА) уровня ruBBB и выше либо сопоставимыми рейтингами других агентств. В качестве факторов, оказывающих существенное позитивное влияние на уровень рейтинга, выделяются финансовая поддержка компании со стороны её конечного собственника, а также высокие позиции страховщика на страховом рынке: по итогам 2016 г. рыночная доля компании составила 2,8%.

«Агентство отмечает достаточно высокую надёжность активов компании: большая их доля (56,2% на 31.03.2017) приходится на объекты с рейтингом RAEX (Эксперт РА) уровня ruBBB и выше либо сопоставимыми рейтингами других агентств, а также недвижимое имущество. Вместе с тем, на 31.03.2017 доля высоколиквидных вложений составила лишь 23,1% от активов, на 31.12.2016 - 26,9%, что негативно сказывается на показателе качества активов. Однако Агентство ожидает рост доли высоколиквидных активов компании, связанный с докапитализацией», - поясняет ведущий аналитик по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Артем Афонин.

Среди негативных факторов выделяются низкие значения коэффициентов текущей ликвидности (0,64 на 31.03.2017) и уточнённой страховой ликвидности-нетто (0,51 на 31.03.2017), высокие значения комбинированного коэффициента убыточности-нетто по РСБУ (105,2% за 2016 г.) и МСФО (109,1% за 2016 г.), убытки по МСФО до налогообложения (-1 564 млн рублей за 2016 г.). Прибыль компании до налогообложения по итогам 2016 г. по РСБУ составила 823 млн рублей, после налогообложения - 1 860 млн рублей. Также ограничивают рейтинговую оценку отрицательный технический результат от страховых операций, рассмотренный без нарастающего итога в 4 кв. 2016 г. (-1 848 млн рублей), высокая доля комиссионного вознаграждения агентам (23,0% от взносов, полученных через этот канал продаж за 2016 г.) и высокое отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса (17,8% на 31.03.2017). Агентство отмечает незначительное отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного уровня (20,9% на 31.03.2017). При этом скорректированный показатель отклонения фактической маржи платежеспособности от нормативного значения, рассчитанный по методологии Агентства и не учитывающий такие низколиквидные активы, как ЗПИФы на 31.03.2017 составил -6,7%, что оказывает дополнительное давление на рейтинг.

Ключевыми видами страхования для компании являются страхование автокаско, ОСАГО, страхование имущества физических и юридических лиц, ДМС. По данным Банка России, по итогам 2016 г. ООО «СК «Согласие» заняло 10 место среди российских страховых компаний по величине взносов, 5 место по страхованию автокаско, 7 место по ОСАГО и 11 место по ДМС. По данным RAEX (Эксперт РА), на 31.03.2017 активы страховщика составили 39 664 млн рублей, собственные средства - 7 041 млн рублей, уставный капитал - 5 610 млн рублей. По данным за 2016 г. компания собрала 33 688 млн рублей страховых взносов.