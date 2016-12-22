ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надёжности САК «Энергогарант» на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надёжности». Прогноз по рейтингу - стабильный.

Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают высокое отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного значения (63,5% на 30.09.2016), высокие значения коэффициента текущей ликвидности (121,0% на 30.09.2016) и уточнённой страховой ликвидности-нетто (124,5%), невысокая доля расходов на ведение дела во взносах-нетто (36,8% за 9 месяцев 2016 года) и низкое значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто (93,3% за 9 месяцев 2016 года). Кроме того, позитивно оценивается высокая надёжность и диверсификация перестраховочной защиты (98,4% взносов, переданных в перестрахование за 9 месяцев 2016 года, приходилось на компании с рейтингами RAEX (Эксперт РА) уровня A+ и выше и/или рейтингами аналогичного уровня других международных агентств, доля крупнейшего перестраховщика при этом составила 26,3%). Среди положительных факторов также выделяются высокая географическая диверсификация страхового портфеля (доля г. Москвы во взносах, полученных за 9 месяцев 2016 года, составила 40,6%) и невысокое отношение дебиторской задолженности к валюте баланса (17,3% на 30.09.2016).

«Инвестиционный портфель компании отличается высокой надёжностью, ликвидностью и диверсификацией. На 30.09.2016 и 05.10.2016 доля высоколиквидных вложений в объекты с рейтингами RAEX (Эксперт РА) уровня A+ и выше либо рейтингами других международных рейтинговых агентств аналогичного уровня составила более 88,0%. Доля крупнейшего объекта вложений не превысила 22,2% на те же даты», - поясняет аналитик по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА) Екатерина Корешкова.

Давление на рейтинговую оценку оказывают высокое значение коэффициента убыточности-нетто (57,2% за 9 месяцев 2016 года) и низкие значения рентабельности активов (1,6% за 9 месяцев 2016 года) и собственных средств (6,5% за 9 месяцев 2016 года).

Компания специализируется на предоставлении услуг по ОСАГО, страхованию автокаско, ДМС. По данным Банка России, по итогам 9 месяцев 2016 года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» заняло 18 место среди российских страховых компаний по величине взносов, 12 место по ОСАГО, 10 место по страхованию автокаско и 12 место по ДМС. По данным RAEX (Эксперт РА), на 30.09.2016 активы страховщика составили 13 440 млн рублей, собственные средства - 3 242 млн рублей, уставный капитал - 2 040 млн рублей. По данным за 9 месяцев 2016 года компания собрала 9 043 млн рублей страховых взносов.



Рейтинг надёжности впервые был присвоен объекту рейтинга 26.11.2002. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 30.12.2015. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведён 19.12.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг надёжности был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга.