Эксперт РА подтвердило рейтинг Группы ЛСР
21.12.2016, 14:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности) Группы ЛСР на уровне А+ "Очень высокий уровень кредитоспособности" и понизил подуровень с первого до второго. Прогноз по рейтингу сохранён стабильным.
Положительное влияние на уровень рейтинга компании оказали высокие показатели рентабельности (за период 30.06.2015-30.06.2016 ROA=4,9%, ROE=17,3%, ROS=11,7%, рентабельность по EBITDA составила 19,3%), низкие валютные риски, высокий уровень диверсификации структуры себестоимости и выручки по контрагентам (доля крупнейшего контрагента по итогам 2015 г. составила 2% и 1% соответственно), а также высокий уровень диверсификации структуры дебиторской задолженности (на 30.06.2016 вес крупнейшего контрагента составил 9%). Помимо этого, на уровне рейтинга позитивно отразились высокие текущие показатели ликвидности (на 30.06.2016 коэффициенты абсолютной, срочной и текущей ликвидности составили 0,6, 0,97 и 1,5 соответственно), высокий уровень покрытия всех обязательств компании скорректированными на ликвидность активами (на 30.06.2016 коэффициент "стрессовой" ликвидности составил 1,3) и умеренно высокий уровень прогнозной ликвидности (на 30.06.2016 коэффициент прогнозной ликвидности составил 0,95). Кроме того, аналитики высоко оценивают качество стратегического планирования и организации риск-менеджмента в компании, уровень информационной прозрачности, а также объём и надёжность страховой защиты (компанией застрахованы имущественные риски и риски гражданской ответственности, страхование осуществлялось страховыми компаниями, имеющими рейтинг надёжности А++ от RAEX (Эксперт РА)).
Среди факторов, сдерживающих уровень рейтинговой оценки, были выделены стагнация отрасли специализации компании (увеличение объёма платёжеспособного спроса и цен на жильё в среднесрочной перспективе не прогнозируется, что обусловлено состоянием рецессии российской экономики и продолжающимся сокращением реальных доходов населения страны) и невысокая степень географического охвата по выручке (основная часть выручки по итогам 2015 г. в размере 78,3% получена Компанией в Санкт-Петербурге и Ленинградской области). Помимо этого, аналитики отметили умеренно высокий уровень выплат по долгу (отношение процентов к уплате и выплат по долгу в ближайшие 12 месяцев к EBITDA за период 30.06.2015-30.06.2016 составило 0,3 и 1,1 соответственно, а отношение CFO и FCF за период 30.06.2015-30.06.2016 к выплатам по долгу в ближайшие 12 месяцев составило 9,5% и -46,3% соответственно), а также умеренно высокий общий уровень долговой нагрузки (отношение долга на 30.06.2016 к EBITDA за период 30.06.2015-30.06.2016 составило 2,6, при этом отношение CFO и FCF за последние 12 месяцев (30.06.2015-30.06.2016) к долгу на 30.06.2016 составило 4% и -20% соответственно). Кроме того, сдерживающее влияние на рейтинг компании оказали невысокий уровень диверсификации структуры долговых обязательств (на 30.09.2016 на крупнейшего кредитора приходилось 54%) и умеренно низкий уровень диверсификации деятельности по направлениям бизнеса (в структуре выручки за 2015 г. наибольшая доля в размере 78,4% получена от строительства (7,9% выручки) и девелопмента (70,5% выручки)).
ПАО "Группа ЛСР" - диверсифицированная строительная компания, работает с 1993 г. и является одним из крупнейших девелоперов в РФ. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству стройматериалов, строительству зданий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве и Московской области, а также на Урале (Екатеринбург). По состоянию на 30.06.2016 активы компании составили 226,4 млрд руб., капитал - 60,8 млрд руб. За период 30.06.2015-30.06.2016 выручка компании была на уровне 89,7 млрд руб., чистая прибыль составила 7,8 млрд руб.
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 22.12.2015. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 22.12.2015. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведён 19.12.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг кредитоспособности был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.
Положительное влияние на уровень рейтинга компании оказали высокие показатели рентабельности (за период 30.06.2015-30.06.2016 ROA=4,9%, ROE=17,3%, ROS=11,7%, рентабельность по EBITDA составила 19,3%), низкие валютные риски, высокий уровень диверсификации структуры себестоимости и выручки по контрагентам (доля крупнейшего контрагента по итогам 2015 г. составила 2% и 1% соответственно), а также высокий уровень диверсификации структуры дебиторской задолженности (на 30.06.2016 вес крупнейшего контрагента составил 9%). Помимо этого, на уровне рейтинга позитивно отразились высокие текущие показатели ликвидности (на 30.06.2016 коэффициенты абсолютной, срочной и текущей ликвидности составили 0,6, 0,97 и 1,5 соответственно), высокий уровень покрытия всех обязательств компании скорректированными на ликвидность активами (на 30.06.2016 коэффициент "стрессовой" ликвидности составил 1,3) и умеренно высокий уровень прогнозной ликвидности (на 30.06.2016 коэффициент прогнозной ликвидности составил 0,95). Кроме того, аналитики высоко оценивают качество стратегического планирования и организации риск-менеджмента в компании, уровень информационной прозрачности, а также объём и надёжность страховой защиты (компанией застрахованы имущественные риски и риски гражданской ответственности, страхование осуществлялось страховыми компаниями, имеющими рейтинг надёжности А++ от RAEX (Эксперт РА)).
Среди факторов, сдерживающих уровень рейтинговой оценки, были выделены стагнация отрасли специализации компании (увеличение объёма платёжеспособного спроса и цен на жильё в среднесрочной перспективе не прогнозируется, что обусловлено состоянием рецессии российской экономики и продолжающимся сокращением реальных доходов населения страны) и невысокая степень географического охвата по выручке (основная часть выручки по итогам 2015 г. в размере 78,3% получена Компанией в Санкт-Петербурге и Ленинградской области). Помимо этого, аналитики отметили умеренно высокий уровень выплат по долгу (отношение процентов к уплате и выплат по долгу в ближайшие 12 месяцев к EBITDA за период 30.06.2015-30.06.2016 составило 0,3 и 1,1 соответственно, а отношение CFO и FCF за период 30.06.2015-30.06.2016 к выплатам по долгу в ближайшие 12 месяцев составило 9,5% и -46,3% соответственно), а также умеренно высокий общий уровень долговой нагрузки (отношение долга на 30.06.2016 к EBITDA за период 30.06.2015-30.06.2016 составило 2,6, при этом отношение CFO и FCF за последние 12 месяцев (30.06.2015-30.06.2016) к долгу на 30.06.2016 составило 4% и -20% соответственно). Кроме того, сдерживающее влияние на рейтинг компании оказали невысокий уровень диверсификации структуры долговых обязательств (на 30.09.2016 на крупнейшего кредитора приходилось 54%) и умеренно низкий уровень диверсификации деятельности по направлениям бизнеса (в структуре выручки за 2015 г. наибольшая доля в размере 78,4% получена от строительства (7,9% выручки) и девелопмента (70,5% выручки)).
ПАО "Группа ЛСР" - диверсифицированная строительная компания, работает с 1993 г. и является одним из крупнейших девелоперов в РФ. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству стройматериалов, строительству зданий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве и Московской области, а также на Урале (Екатеринбург). По состоянию на 30.06.2016 активы компании составили 226,4 млрд руб., капитал - 60,8 млрд руб. За период 30.06.2015-30.06.2016 выручка компании была на уровне 89,7 млрд руб., чистая прибыль составила 7,8 млрд руб.
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 22.12.2015. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 22.12.2015. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведён 19.12.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг кредитоспособности был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.