Эксперт РА подтвердило рейтинг РАДИОТЕХБАНКа
28.12.2016, 15:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности РАДИОТЕХБАНКа на уровне В+ с негативным прогнозом и отозвал его в связи с истечением срока действия и отказом банка от актуализации.
Поддержку рейтингу оказывают диверсификация ресурсной базы по крупнейшим кредиторам (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в валовых пассивах - 14,3% на 01.12.2016), операционная эффективность деятельности (покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности составило 142,9% за III квартал 2016 г.) и хорошая обеспеченность портфеля кредитов ЮЛ, ИП и ФЛ (покрытие ссудного портфеля обеспечением без учёта залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 142,7% на 01.12.2016).
Ключевое негативное влияние оказывают невысокая надёжность средств, размещённых в межбанковские кредиты, а также уязвимость капитала к реализации кредитных рисков (на 01.12.2016 к снижению норматива Н1.2 до регулятивного минимума без увеличения капитала или снижения активов под риском может привести обесценение более 3,3% ссудной задолженности). Давление на рейтинг по-прежнему оказывают невысокие показатели рентабельности деятельности (ROE=-5,3%, ROA=-0,9% за период 01.10.2015-01.10.2016) и недостаточно консервативная политика резервирования.
ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" (г. Нижний Новгород, регистрационный номер 1166) специализируется на кредитовании МСБ, физических лиц. Банк представлен в г. Нижний Новгород и Нижегородской области, Республике Татарстан. На 01.12.2016 величина активов банка по РСБУ составила 4,6 млрд руб. (317-е место в рэнкинге по активам по версии RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 747,8 млн руб., убыток за 9 месяцев 2016 года - 32 млн руб.
Ключевые источники информации: данные ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК", Банк России, RAEX (Эксперт РА). Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 28.07.2009. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 16.12.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведён 26.12.2016. Кредитный рейтинг был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и поддержания кредитного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.
Поддержку рейтингу оказывают диверсификация ресурсной базы по крупнейшим кредиторам (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в валовых пассивах - 14,3% на 01.12.2016), операционная эффективность деятельности (покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности составило 142,9% за III квартал 2016 г.) и хорошая обеспеченность портфеля кредитов ЮЛ, ИП и ФЛ (покрытие ссудного портфеля обеспечением без учёта залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 142,7% на 01.12.2016).
Ключевое негативное влияние оказывают невысокая надёжность средств, размещённых в межбанковские кредиты, а также уязвимость капитала к реализации кредитных рисков (на 01.12.2016 к снижению норматива Н1.2 до регулятивного минимума без увеличения капитала или снижения активов под риском может привести обесценение более 3,3% ссудной задолженности). Давление на рейтинг по-прежнему оказывают невысокие показатели рентабельности деятельности (ROE=-5,3%, ROA=-0,9% за период 01.10.2015-01.10.2016) и недостаточно консервативная политика резервирования.
ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" (г. Нижний Новгород, регистрационный номер 1166) специализируется на кредитовании МСБ, физических лиц. Банк представлен в г. Нижний Новгород и Нижегородской области, Республике Татарстан. На 01.12.2016 величина активов банка по РСБУ составила 4,6 млрд руб. (317-е место в рэнкинге по активам по версии RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 747,8 млн руб., убыток за 9 месяцев 2016 года - 32 млн руб.
Ключевые источники информации: данные ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК", Банк России, RAEX (Эксперт РА). Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 28.07.2009. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 16.12.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведён 26.12.2016. Кредитный рейтинг был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и поддержания кредитного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.