Эксперт РА подтвердило рейтинг Страховой группы "ХОСКА" на уровне А
22.12.2016, 15:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надёжности Страховой группы «ХОСКА» на уровне А "Высокий уровень надёжности", третий подуровень. Прогноз по рейтингу - стабильный.
Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают значительное отклонение фактического размера маржи платёжеспособности от нормативного значения (130,5% на 30.09.2016), высокие показатели текущей ликвидности (116,4% на 30.09.2016) и уточненной страховой ликвидности-нетто (118,7% на 30.09.2016), низкая доля дебиторской задолженности в активах (15,0% на 30.09.2016). Аналитиками агентства также позитивно оцениваются низкое значение коэффициента убыточности-нетто (59,0% за 9 мес. 2016 года), высокая географическая диверсификация страхового портфеля и высокая надёжность перестраховочной защиты (за 9 мес. 2016 года доля перестраховщиков, имеющих рейтинги А+ и выше по шкале RAEX (Эксперт РА) либо рейтинги других международных агентств аналогичного уровня, составляла 74,7% во взносах, переданных в перестрахование).
"Инвестиционный портфель компании характеризуется высокой надёжностью, что позитивно влияет на уровень рейтинговой оценки. На 25.11.2016 99,7% вложений приходилось на объекты с рейтингами А и выше RAEX (Эксперт РА) либо рейтинги других международных агентств аналогичного уровня, а также недвижимость" - поясняет аналитик по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА) Любовь Антонова.
В числе негативных факторов выделяются балансовые убытки и отрицательный технический результат, рассчитанный без нарастающего итога за 2 и 3 кварталы 2016 года, высокие темпы прироста страховых взносов - 61,1% за 9 мес. 2016 года по сравнению с 9 мес. 2015 года, высокое значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто (105,7% за 9 мес. 2016 года), низкий уровень диверсификации страхового портфеля по видам страхования (доля ОСАГО составила 57,7% за 9 мес. 2016 года), отрицательная рентабельность активов и собственного капитала и невысокое положение компании на рынке. В числе других факторов, ограничивающих рейтинговую оценку, отмечаются невысокая ликвидность инвестиций (доля низколиквидных активов составила 32,6% на 30.09.2016 и 33,0% на 25.11.2016) и умеренно высокая доля фондовых инструментов в инвестиционном портфеле компании (25,9% на 30.09.2016 и 27,8% на 25.11.2016).
Компания специализируется на предоставлении услуг по ОСАГО, страхованию автокаско, страхованию от несчастных случаев и болезней. По данным Банка России, по итогам 9 месяцев 2016 года ПАО СГ "ХОСКА" заняло 91-е место среди российских страховых компаний по величине взносов, 36-е место по ОСАГО, 69-е место по страхованию автокаско, 80-е место по страхованию от несчастных случаев и болезней. По данным RAEX (Эксперт РА), на 30.09.2016 активы страховщика составили 1 215,7 млн рублей, собственные средства - 285,3 млн рублей, уставный капитал - 197,8 млн рублей. По данным за 9 месяцев 2016 года компания собрала 695,8 млн рублей страховых взносов.
Рейтинг надёжности впервые был присвоен объекту рейтинга 11.02.2013. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 28.03.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведён 19.12.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг надёжности был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.
Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают значительное отклонение фактического размера маржи платёжеспособности от нормативного значения (130,5% на 30.09.2016), высокие показатели текущей ликвидности (116,4% на 30.09.2016) и уточненной страховой ликвидности-нетто (118,7% на 30.09.2016), низкая доля дебиторской задолженности в активах (15,0% на 30.09.2016). Аналитиками агентства также позитивно оцениваются низкое значение коэффициента убыточности-нетто (59,0% за 9 мес. 2016 года), высокая географическая диверсификация страхового портфеля и высокая надёжность перестраховочной защиты (за 9 мес. 2016 года доля перестраховщиков, имеющих рейтинги А+ и выше по шкале RAEX (Эксперт РА) либо рейтинги других международных агентств аналогичного уровня, составляла 74,7% во взносах, переданных в перестрахование).
"Инвестиционный портфель компании характеризуется высокой надёжностью, что позитивно влияет на уровень рейтинговой оценки. На 25.11.2016 99,7% вложений приходилось на объекты с рейтингами А и выше RAEX (Эксперт РА) либо рейтинги других международных агентств аналогичного уровня, а также недвижимость" - поясняет аналитик по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА) Любовь Антонова.
В числе негативных факторов выделяются балансовые убытки и отрицательный технический результат, рассчитанный без нарастающего итога за 2 и 3 кварталы 2016 года, высокие темпы прироста страховых взносов - 61,1% за 9 мес. 2016 года по сравнению с 9 мес. 2015 года, высокое значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто (105,7% за 9 мес. 2016 года), низкий уровень диверсификации страхового портфеля по видам страхования (доля ОСАГО составила 57,7% за 9 мес. 2016 года), отрицательная рентабельность активов и собственного капитала и невысокое положение компании на рынке. В числе других факторов, ограничивающих рейтинговую оценку, отмечаются невысокая ликвидность инвестиций (доля низколиквидных активов составила 32,6% на 30.09.2016 и 33,0% на 25.11.2016) и умеренно высокая доля фондовых инструментов в инвестиционном портфеле компании (25,9% на 30.09.2016 и 27,8% на 25.11.2016).
Компания специализируется на предоставлении услуг по ОСАГО, страхованию автокаско, страхованию от несчастных случаев и болезней. По данным Банка России, по итогам 9 месяцев 2016 года ПАО СГ "ХОСКА" заняло 91-е место среди российских страховых компаний по величине взносов, 36-е место по ОСАГО, 69-е место по страхованию автокаско, 80-е место по страхованию от несчастных случаев и болезней. По данным RAEX (Эксперт РА), на 30.09.2016 активы страховщика составили 1 215,7 млн рублей, собственные средства - 285,3 млн рублей, уставный капитал - 197,8 млн рублей. По данным за 9 месяцев 2016 года компания собрала 695,8 млн рублей страховых взносов.
Рейтинг надёжности впервые был присвоен объекту рейтинга 11.02.2013. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 28.03.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведён 19.12.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг надёжности был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.