ОРЕАНДА-НОВОСТИ. RAEX (Эксперт РА) понизил рейтинг кредитоспособности Банку «Александровский» до уровня ruB+, прогноз по рейтингу - стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

Позитивное влияние на рейтинг оказывают приемлемый уровень обеспеченности ссудного портфеля (на 01.07.2017 покрытие ссудного портфеля без учёта выданных МБК обеспечением с учётом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 594%; без учёта - 125%) и сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (на 01.07.2017 Н2 составил 68,7%, Лам к привлечённым средствам - 16,5%; Н3 - 111,5%). Агентство положительно оценивает надёжность контрагентов на рынке МБК (свыше 75% остатка ссудной задолженности приходится на контрагентов, имеющих рейтинги на уровне ruA- и выше по шкале RAEX (Эксперт РА)) и низкий уровень принимаемых валютных рисков (на 01.07.2017 максимальная ОВП по одной валюте составила 0,5%, по всем валютам - 0,6% величины капитала).

Снижение рейтинга обусловлено, прежде всего, возросшими рисками возникновения дефицита ликвидности, на что указывает относительно высокий объем привлечённых от других банков средств (отношение совокупного объёма привлеченных от других банков кредитов и депозитов на срок до 30 дней и средств на корреспондентских счетах к размеру ликвидных активов (Лат) соответствует уровню 0,83 на 01.07.2017). Давление на рейтинговую оценку банка продолжает оказывать, недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам в части уменьшения расчётных резервов на стоимость обеспечения (отношение дельты между расчетными и фактически сформированными РВПС к капиталу составило 27,0% на 01.07.2017) на фоне высокого уровня просроченной задолженности по кредитному портфелю (на 01.07.2017 просроченная задолженность по ссудам, выданным ЮЛ и ИП, составила 7,1%, ФЛ - 10,9%). Аналитики агентства также отмечают значительную долю ценных бумаг, обремененных по сделкам РЕПО (на 01.07.2017 56,6% ценных бумаг или 20,7% активов банка имеют обременение), что увеличивает риски рефинансирования данных средств, а также невысокие показатели финансового результата (за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 ROE по прибыли после налогообложения составила 4,8%, ROA=0,6%).

ПАО Банк «Александровский» (г. Санкт-Петербург, рег. номер 53) специализируется на комплексном обслуживании юридических лиц (кредитование, РКО), инвестировании в ценные бумаги. Головной офис и 7 дополнительных офисов расположены в г. Санкт-Петербурге, также имеются филиал в г. Москве, два операционных офиса в Ленинградской области и два операционных офиса в Мурманской области. На 01.07.2017 размер активов банка по РСБУ составил 16,9 млрд руб. (159-е место в рэнкинге по активам RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 2,0 млрд руб., прибыль после налогообложения за первое полугодие 2017 года - 45,7 млн руб.