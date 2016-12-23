ОРЕАНДА-НОВОСТИ. RAEX (Эксперт РА) понизил рейтинг кредитоспособности МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА до уровня A(II) и установил по рейтингу негативный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне A+(II) со стабильным прогнозом.

Поддержку рейтингу оказывают хорошая операционная эффективность деятельности (покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности сохраняется на уровне не ниже 400% в квартал с начала 2016 года) и сильные конкурентные позиции на российском банковском рынке (9-е место по активам, 8-е по кредитному портфелю, 10-е по привлеченным средствам ФЛ в рэнкинге RAEX (Эксперт РА) на 01.12.2016). В качестве позитивных факторов отмечены высокое качество портфеля ценных бумаг на балансе и приемлемая отраслевая диверсификация портфеля ссуд ЮЛ. Также агентство отмечает низкий уровень принимаемых валютных рисков, наличие положительной публичной кредитной истории (погашено 15 выпусков облигаций) и широкую сеть подразделений в Москве и Московской области.

Снижение уровня рейтинга, в первую очередь, связано с ухудшением срочной структуры ресурсной базы и, как следствие, ростом зависимости от краткосрочного фондирования в рамках сделок РЕПО. Так, за период с 01.07.2016 по 01.12.2016 соотношение привлеченных от других кредитных организаций средств до 30 дней и ликвидных активов выросло с близкого к нулю уровня до 0,6. При этом негативно оценивается тот факт, что основной объём LAT (величины ликвидных активов банка) формируют учтённые на внебалансовых счетах залоговые ценные бумаги, а не балансовые источники ликвидности. Использование этих источников аккумулирования текущей ликвидности в целях потенциальных выплат клиентам приводит к дальнейшему росту краткосрочного привлечения средств под залог ценных бумаг и усилению дисбаланса активов и пассивов по срокам. "Причиной указанных ухудшений стало частичное замещение фондирования за счёт депозитов юрлиц привлечением средств в рамках сделок прямого РЕПО. Агентство ожидает сохранение этой тенденции, чем обусловлен негативный прогноз по рейтингу", - комментирует Юрий Беликов, директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА). Кроме того, давление на рейтинг оказывает невысокая относительно принимаемых рисков достаточность основного капитала (Н1.2 - 7,3% на 01.12.2016 при среднем уровне - 8,1% за 2015 год) при сократившемся относительно прошлого года потенциале увеличения основного капитала за счёт внешних источников. В качестве негативного фактора была отмечена низкая имущественная обеспеченность ссудного портфеля.

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (г. Москва, рег. номер 1978) - универсальная кредитная организация. Головной офис банка расположен в г. Москве. Сеть обособленных подразделений в Москве и Московской области объединяет 84 дополнительных офисов. На 01.12.2016 размер активов банка по РСБУ составил 1,3 трлн руб. (9-е место в рэнкинге RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 139,5 млрд руб., прибыль после налогообложения с учётом изменения прочего совокупного дохода за 9 месяцев 2016 года - 3,5 млрд руб.