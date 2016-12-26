Эксперт РА понизило рейтинг Банка Премьер Кредит
26.12.2016, 17:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. RAEX (Эксперт РА) понизил рейтинг кредитоспособности Банка Премьер Кредит до уровня В, прогноз по рейтингу - негативный. С рейтинга снят статус "под наблюдением". Ранее у банка действовал рейтинг на уровне В+ с негативным прогнозом.
Пересмотр уровня рейтинга обусловлен, в частности, снижением величины собственных средств на 20% по сравнению с максимальной величиной, достигнутой за период 01.12.2015-01.12.2016, что вызвано существенным ростом убытка текущего года на фоне ухудшения качества кредитного портфеля. Кроме того, агентством негативно оцениваются частые изменения в структуре собственности и в топ-менеджменте банка (в течение последних 12 месяцев состав акционеров полностью изменился, за период с сентября по октябрь 2016 года несколько раз обновился список бенефициаров, чья доля в капитале банка превышает 10%). Среди негативных факторов также отмечены высокий уровень концентрации активных операций не объектах крупного кредитного риска (на 01.12.2016 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 60,5%), слабая отраслевая диверсификация портфеля кредитов ЮЛ (на заёмщиков строительной отрасли и сферы операций с недвижимым имуществом приходится около 30% портфеля). Давление на рейтинг оказывают невысокий по отношению к потенциальным крупным выплатам запас высоколиквидных активов, концентрация ресурсной базы на крупных кредиторах (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов с учетом Банка России составляет 18,2% валовых пассивов на 01.12.2016), низкие показатели рентабельности деятельности без учёта доходов от безвозмездно полученного имущества (за период 01.10.2015 - 01.10.2016 ROE - минус 4,8%, ROA - минус 1,1%).
Поддержку рейтингу оказывают высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.12.2016 Н1.0=20,8%, Н1.1=Н1.2=20,8%), приемлемый уровень обеспеченности портфеля кредитов ЮЛ и ФЛ (на 01.12.2016 покрытие ссудного портфеля обеспечением с учётом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 292,8%), а также хорошее покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (131,5% за III квартал 2016 года).
ПАО "Банк Премьер Кредит" (г. Москва, рег. номер 1663) специализируется на кредитовании организаций малого и среднего бизнеса и физических лиц, расчётно-кассовом обслуживании ЮЛ. Банк представлен в г. Москве, Московской области и в г. Новосибирск. На 01.12.2016 величина активов банка по РСБУ составила 2,7 млрд руб. (386-е место в рэнкинге по активам по версии RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 570,6 млн руб., убыток после налогообложения с учётом изменений прочего совокупного дохода за 9 месяцев 2016 года - 17,3 млн руб.
Пересмотр уровня рейтинга обусловлен, в частности, снижением величины собственных средств на 20% по сравнению с максимальной величиной, достигнутой за период 01.12.2015-01.12.2016, что вызвано существенным ростом убытка текущего года на фоне ухудшения качества кредитного портфеля. Кроме того, агентством негативно оцениваются частые изменения в структуре собственности и в топ-менеджменте банка (в течение последних 12 месяцев состав акционеров полностью изменился, за период с сентября по октябрь 2016 года несколько раз обновился список бенефициаров, чья доля в капитале банка превышает 10%). Среди негативных факторов также отмечены высокий уровень концентрации активных операций не объектах крупного кредитного риска (на 01.12.2016 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 60,5%), слабая отраслевая диверсификация портфеля кредитов ЮЛ (на заёмщиков строительной отрасли и сферы операций с недвижимым имуществом приходится около 30% портфеля). Давление на рейтинг оказывают невысокий по отношению к потенциальным крупным выплатам запас высоколиквидных активов, концентрация ресурсной базы на крупных кредиторах (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов с учетом Банка России составляет 18,2% валовых пассивов на 01.12.2016), низкие показатели рентабельности деятельности без учёта доходов от безвозмездно полученного имущества (за период 01.10.2015 - 01.10.2016 ROE - минус 4,8%, ROA - минус 1,1%).
Поддержку рейтингу оказывают высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.12.2016 Н1.0=20,8%, Н1.1=Н1.2=20,8%), приемлемый уровень обеспеченности портфеля кредитов ЮЛ и ФЛ (на 01.12.2016 покрытие ссудного портфеля обеспечением с учётом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 292,8%), а также хорошее покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (131,5% за III квартал 2016 года).
ПАО "Банк Премьер Кредит" (г. Москва, рег. номер 1663) специализируется на кредитовании организаций малого и среднего бизнеса и физических лиц, расчётно-кассовом обслуживании ЮЛ. Банк представлен в г. Москве, Московской области и в г. Новосибирск. На 01.12.2016 величина активов банка по РСБУ составила 2,7 млрд руб. (386-е место в рэнкинге по активам по версии RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 570,6 млн руб., убыток после налогообложения с учётом изменений прочего совокупного дохода за 9 месяцев 2016 года - 17,3 млн руб.