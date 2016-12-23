Эксперт РА повысило рейтинг компании "Таможенная карта" до уровня В+
23.12.2016, 16:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг кредитоспособности компании "Таможенная карта" до уровня В+ и изменило прогноз по рейтингу на стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне B c негативным прогнозом. С рейтинга был снят статус "под наблюдением".
Пересмотр уровня рейтинга и изменение прогноза обусловлены снижением неопределённости относительно дальнейшего функционирования компании и высокой вероятностью вхождения в капитал нового инвестора, обладающего сильными рыночными позициями. В числе позитивных факторов агентство выделяет высокий уровень рентабельности бизнеса (за 9 месяцев 2016 года рентабельность капитала составила 22,7% в годовом выражении), низкий уровень принимаемых валютных рисков и широкую географию деятельности. Кроме того, поддержку рейтингу оказывает отсутствие долговой нагрузки на 01.10.2016.
Давление на рейтинговую оценку оказывает возросший уровень регулятивных рисков расчётного центра платёжной системы (НКО "МКС") при снижении уровня его информационной прозрачности. В числе негативных факторов агентство выделяет низкий уровень диверсификации бизнеса (вся выручка компании поступает от деятельности в качестве оператора платёжной системы), а также неоптимальную структуру собственных средств (доля нераспределенной прибыли в структуре собственных средств составила 99% на 01.10.2016).
ООО "Таможенная карта" специализируется на оказании услуг в качестве оператора локальной платёжной системы для уплаты таможенных платежей. Головной офис компании расположен в г. Москве, филиалов нет. По данным на 01.10.2016 величина активов компании по РСБУ составила 378,7 млн руб., размер собственных средств - 289,5 млн руб., прибыль после налогообложения за 9 месяцев 2016 года составила 51,4 млн руб.
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 17.04.2015. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 21.09.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведён 21.12.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Кредитный рейтинг был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.
Пересмотр уровня рейтинга и изменение прогноза обусловлены снижением неопределённости относительно дальнейшего функционирования компании и высокой вероятностью вхождения в капитал нового инвестора, обладающего сильными рыночными позициями. В числе позитивных факторов агентство выделяет высокий уровень рентабельности бизнеса (за 9 месяцев 2016 года рентабельность капитала составила 22,7% в годовом выражении), низкий уровень принимаемых валютных рисков и широкую географию деятельности. Кроме того, поддержку рейтингу оказывает отсутствие долговой нагрузки на 01.10.2016.
Давление на рейтинговую оценку оказывает возросший уровень регулятивных рисков расчётного центра платёжной системы (НКО "МКС") при снижении уровня его информационной прозрачности. В числе негативных факторов агентство выделяет низкий уровень диверсификации бизнеса (вся выручка компании поступает от деятельности в качестве оператора платёжной системы), а также неоптимальную структуру собственных средств (доля нераспределенной прибыли в структуре собственных средств составила 99% на 01.10.2016).
ООО "Таможенная карта" специализируется на оказании услуг в качестве оператора локальной платёжной системы для уплаты таможенных платежей. Головной офис компании расположен в г. Москве, филиалов нет. По данным на 01.10.2016 величина активов компании по РСБУ составила 378,7 млн руб., размер собственных средств - 289,5 млн руб., прибыль после налогообложения за 9 месяцев 2016 года составила 51,4 млн руб.
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 17.04.2015. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 21.09.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведён 21.12.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Кредитный рейтинг был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.