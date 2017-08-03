ОРЕАНДА-НОВОСТИ. RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг кредитоспособности Банку ПСКБ на уровне ruBBB. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

К ключевым позитивным факторам агентство относит высокий уровень достаточности собственного капитала (Н1.0 = 18,8%, Н1.1=Н1.2=16,4% на 01.07.17) и низкую концентрацию активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.07.17 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 28%). Позитивное влияние на рейтинг оказывают также хорошая сбалансированность активов и пассивов на краткосрочном и долгосрочном горизонтах (Н2 = 132,9%, Н3 = 146,7%; Н4 = 19,3% на 01.07.17) и высокая рентабельность бизнеса (за период с 01.07.16 по 01.07.17 ROE по РСБУ составляет 14,7%, среднегодовая ROE по МСФО за 2014-2016гг - 24,8%). Среди прочих позитивных факторов агентство отмечает высокое качество портфеля ценных бумаг (доля вложений в ценные бумаги эмитентов с условным рейтинговым классом ruAA- и выше по шкале RAEX (Эксперт РА) в портфеле ценных бумаг - около 88% на 01.07.17) и высокий уровень имущественной обеспеченности ссудного портфеля (111,3% на 01.07.17).

Негативное влияние на рейтинг оказывают низкая чистая процентная маржа (0,3% за период с 01.07.16 по 01.07.17) и низкий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (97,4% за II квартал 2017 года), обусловленные тем, что основные доходы банк получает от операций SWAP, которые агентство рассматривает как волатильный компонент финансового результата. Кроме того, агентство отмечает подверженность банка регулятивным рискам, связанным со спецификой деятельности и высокими оборотами по клиентским счетам (среднемесячная величина оборотов по счёту 407 к активам составила 202% за период с 01.07.16 по 01.07.17). Уровень рейтинга ограничивают невысокие конкурентные позиции банка (на 01.07.17 150-е место по активам и по объёму совокупного кредитного портфеля по версии RAEX (Эксперт РА), на ссудный портфель без учёта МБК приходится 27% активов на 01.07.17), при этом качество ссудного портфеля оценивается как невысокое (среднемесячная доля ссуд IV-V категории качества составляет 9,6% за период с 01.07.16 по 01.07.17, при этом 80% ссуд IV-V категории покрыто резервами, 70% ссуд IV-V категории продолжают обслуживаться).

АО Банк "ПСКБ" специализируется на расчётно-кассовом обслуживании юридических лиц и операциях на финансовых рынках, среди которых превалируют размещение средств в операции SWAP, депозиты в Банке России, ценные бумаги. Головной офис банка и два дополнительных офиса расположены в г. Санкт-Петербурге, филиал - в г. Москве. На 01.07.17 размер активов банка по РСБУ составил 20,4 млрд руб. (150-е место в рэнкинге по активам по версии RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 2,7 млрд руб., прибыль после налогообложения за I полугодие 2017 года - 204,5 млрд руб.