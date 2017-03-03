ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «По итогам 2016 года портфель микрозаймов без учёта «банковских» МФО показал прирост на 7% и достиг около 71 млрд рублей», – говорится в исследовании «Рынок микрофинансирования по итогам 2016 года: время перемен», подготовленном RAEX (Эксперт РА). Совокупный прирост портфеля с учётом МФО, аффилированных с крупными розничными банками, составил 28% (до 90 млрд рублей против 70 млрд рублей годом ранее).

Наиболее существенный вклад в прирост портфеля МФО внесли «банковские» МФО. Их доля в портфеле МФО выросла с 6 до 22% за год, а в объёме выдач – с 5 до 17%. Без учёта этого сегмента прирост рынка за год (7%) оказался немного выше индекса потребительских цен (5,4%, согласно предварительным данным Росстата). Активный рост нового сегмента обусловлен доступом к нерыночному фондированию, базам «отказных» заёмщиков по кредитам, а также аллокацией издержек, связанных с выдачей микрозаймов, на материнские банки.

В классических сегментах рынка МФО динамика портфелей в 2016 году была неоднородной. Микрозаймы «до зарплаты» сохраняют высокие темпы ежегодного прироста, в том числе, за счёт роста онлайн-микрозаймов (с 33 до 45% портфеля PDL). Сегмент потребительских микрозаймов (за исключением «банковских» МФО) продолжает с 2015 года испытывать стагнацию портфелей. В 2016 году оживилось микрофинансирование ЮЛ и ИП (прирост портфеля на 20%, выдач – на 25%; против 10% для обоих показателей за 2015 год), что связано не только с ростом тендерного микрофинансирования, но и с увеличением объёмов портфелей региональных и муниципальных фондов поддержки предпринимательства.

На 100 крупнейших компаний приходится более 75% активов рынка на 01.01.2017 против 70% годом ранее. За 2016 год количество компаний в реестре МФО сократилось с 3,6 до 2,6 тыс. (всего было исключено около 2 тыс., а включено около 1 тыс.). Сокращение числа участников рынка и, как следствие, рост доли крупнейших игроков были связаны с повышением минимальных требований к величине капитала и ростом затрат на управление рисками. Для поддержания рыночной доли без существенного роста дефолтности портфелей инвестиции в корпоративное управление и риск-менеджмент могут достигать 100–300 млн рублей сверх требований по величине собственных средств, по оценке RAEX (Эксперт РА).

«Нехватка капитала продолжает оказывать давление на масштабирование бизнеса МФО на фоне повышения требований по резервированию просроченной задолженности, согласно 3321-У и поправкам в 4054-У, – комментирует Александр Сараев, директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА). – По оценкам агентства, объём необходимых инвестиций в капиталы МФО составляет порядка 12 млрд рублей. Тенденция 2016 года продолжится: многие компании, не имеющие капитальных ресурсов, на фоне ужесточения регулирования и вступления в силу отраслевых стандартов будут вынуждены свернуть бизнес и покинуть реестр МФО». По оценке агентства, более 95% МФО не смогут соответствовать капитальным требованиям в 70 млн рублей для микрофинансовой компании (МФК) и останутся микрокредитными компаниями (МКК). В результате статус МФК до конца 2017 года получат не более 100 компаний.

Генеральный директор МФО «СимплФинанс» Алексей Басенко отмечает: «В перспективе двух-трёх лет рынок покинут недобросовестные компании, не соблюдающие нормативы и законодательство, и компании, которые неправильно оценивают риски платежеспособности клиентов, – в большей части это будет относиться к компаниям, предоставляющим займы в PDL- и IL-сегменте». Антон Личагин, генеральный директор МКК «Лига денег», уточняет: «В реестре МФО останется не более 1 500 компаний, 150 из которых – крупные. А вот количество МФО, развивающих свой бизнес за пределами Российской Федерации, увеличится».

Согласно позитивному (базовому) прогнозу RAEX (Эксперт РА), по итогам 2017 года объем портфеля без учёта «банковских» МФО вырастет на 10% и составит около 78 млрд рублей. Ключевое влияние на объёмы выдачи в 2017 году будут оказывать низкое качество задолженности на балансах МФО и недостаток капитала. Поэтому МФО продолжат работы по снижению объёмов проблемной задолженности для соответствия регулятивным требованиям по созданию резервов.