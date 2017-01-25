Finance Digest признал Европлан лучшей компанией в категории "Финансовый лизинг России"
25.01.2017, 12:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Британский журнал Finance Digest, специализирующийся на новостях и аналитике мировых финансовых трендов, присудил Европлану награду "Лучшая компания 2016" в категории "Финансовый лизинг России" (Brand of Excellence Program 2016 in "Finance Leasing Russia").
"Благодаря опоре на инновации, готовности предлагать клиентам выгодные продукты и стабильно высоким показателям Европлан регулярно добивается российского и мирового признания. В данном случае ключевую роль сыграли высокие финансовые показатели и значительный вклад в развитие российского рынка автолизинга", — прокомментировал присуждение награды главный исполнительный директор Европлана Александр Михайлов.
"Благодаря опоре на инновации, готовности предлагать клиентам выгодные продукты и стабильно высоким показателям Европлан регулярно добивается российского и мирового признания. В данном случае ключевую роль сыграли высокие финансовые показатели и значительный вклад в развитие российского рынка автолизинга", — прокомментировал присуждение награды главный исполнительный директор Европлана Александр Михайлов.