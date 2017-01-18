ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") ПАО Ростелеком на уровне "BBB-" со "Стабильным" прогнозом. Полный список рейтинговых действий приведён в конце этого сообщения.

Ростелеком - ведущий российский оператор фиксированной связи и крупнейший провайдер услуг широкополосной связи и платного телевидения. Компания является ключевым провайдером инфраструктуры в интересах национальной безопасности и единственным подрядчиком по многим общенациональным проектам, что, вероятно, позволит ей сохранить свои позиции как традиционного оператора связи.

Fitch полагает, что чистый леверидж по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) у Ростелекома умеренно повысится, до 2,5x к 2018 г. относительно ожидаемых 2,3x в 2016 г., в основном ввиду высоких дивидендных выплат. В то же время этот показатель у Ростелекома останется комфортно ниже нашего триггера к понижению рейтингов: скорректированный чистый леверидж по FFO в 3,5x.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ

Сильные позиции как традиционного оператора связи

Ростелеком сохраняет сильные рыночные позиции во всех ключевых сегментах фиксированной связи, что подкрепляется масштабным развитием сети и оптоволоконной связи, эффективной регулятивной защитой и продолжением улучшения обслуживания клиентов. Компания является лидером на рынке фиксированной широкополосной связи и платного телевидения, занимая около трети рынка по выручке в обоих сегментах, и опережает игроков номер два и три за счёт существенной маржи. Ростелеком продолжает расширение своих позиций в других сегментах цифровых услуг, таких как центры обработки и хранения данных, где компания стала игроком номер один в 2015 г.

Сглаживание снижения в сегменте голосовой связи

Сегмент фиксированной голосовой связи продолжает демонстрировать резкое снижение выручки в основном ввиду перехода абонентов с фиксированной связи на мобильную и растущей популярности IP-телефонии. Ростелеком в состоянии компенсировать такое снижение за счёт хорошего роста выручки в других сегментах, прежде всего за счёт широкополосной связи, платного ТВ, услуг с добавленной стоимостью и облачных услуг. Однако изменение структуры выручки в сочетании с инфляционным давлением оказывает негативное влияние на маржу EBITDA компании. С учётом среднего уровня капвложений это создаёт умеренное давление на генерирование свободного денежного потока.

Сегмент широкополосной связи сохраняет потенциал роста

Fitch полагает, что Ростелеком может показать рост выручки от фиксированной широкополосной связи, выраженный низким-средним однозначным числом, в течение следующих трёх-четырёх лет. Российский рынок широкополосной связи близок к насыщению, однако ряд факторов способствуют дальнейшему росту выручки Ростелекома, включая низкий уровень проникновения оптоволоконной связи за пределами крупных городов и растущий спрос на более быстрый интернет. Рынок широкополосной связи остаётся фрагментированным: пять крупных игроков контролируют почти 70% абонентов, а более 30% приходится на долю менее крупных региональных операторов.

Ожидается умеренное снижение капрасходов

Ростелеком приближается к плановому уровню покрытия оптоволоконной сети в 33 млн. домохозяйств в России, который, вероятно, будет достигнут в 2017 г. Завершение этого крупного проекта предполагает определённую гибкость в плане капвложений для компании в будущем. Fitch ожидает постепенного снижения капвложений до 18,5% в 2018-2020 гг. с 21,1% в 2015 г. Более быстрое снижение капрасходов менее вероятно с учётом необходимости продолжать инвестиции в базовую сеть и новые сегменты, такие как центры обработки и хранения данных и облачные услуги.

Ожидается умеренный рост левериджа

Fitch ожидает, что скорректированный чистый леверидж по FFO у Ростелекома повысится до 2,5x к 2018-2020 гг. относительно 2,1x в 2015 г., в основном на фоне более высоких дивидендных выплат, а также с учётом снижения EBITDA и ожидаемого исполнения опциона пут по акциям оператора, который имеет Deutsche Bank, в 2017 г. Fitch полагает, что компания сохранит значительный запас прочности ниже нашего триггера к понижению рейтинга: скорректированный чистый леверидж по FFO в 3,5x.

Откладывание финансирования для ликвидации цифрового неравенства

Ростелеком ожидал некоторое давление на EBITDA в 2016 г. в отношении задержек с получением государственной компенсации на строительство сети в рамках государственной программы по ликвидации цифрового неравенства. Компания может сократить капвложения в случае задержек с финансированием от государства. Это ограничивает риски по задержкам платежей уровнем в 2-5 млрд. руб. и вряд ли окажет давление на ликвидность компании.

Ростелеком является единственным исполнителем программы по ликвидации цифрового неравенства, нацеленной на обеспечение доступа в интернет в регионах России с более низкой плотностью населения. Программа финансируется государством, которое на квартальной основе компенсирует компании затраты на строительство сети.

Запуск услуг мобильной связи

Ростелеком запустил виртуального мобильного оператора (MVNO) с четвёртым крупнейшим мобильным оператором Tele2, в котором традиционный оператор владеет долей в 45%. Данный шаг позволяет компании предоставлять пакет из четырёх услуг по всей стране. Fitch полагает, что Ростелеком будет использовать данную мобильную услугу, чтобы сократить отток абонентов и повысить среднюю выручку на домохозяйство, а не для активного увеличения мобильной рыночной доли. Fitch не ожидает, что мобильные услуги окажут существенное влияние на финансовые показатели в ближайшие 3-4 года.

КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

РДЭ Ростелекома имеет комфортные позиции в категории "BBB" на самостоятельной основе. Рейтинги поддерживаются лидирующей рыночной позицией компании в сегменте фиксированной связи, низким левериджем и отсутствием существенных валютных рисков. Компания сталкивается с ограниченной конкуренцией в сфере инфраструктуры вне крупных городов и получает преимущества от благоприятной регулятивной среды

Fitch считает контроль государства над Ростелекомом позитивным фактором и полагает, что это защищает компанию от рисков, типичных для большинства российских компаний с преобладанием частных акционеров, таких как сделки со связанными сторонами, подверженность рискам по другой деятельности группы и чрезмерные дивидендные выплаты. Агентство применяет к рейтингу компании дисконт за качество корпоративного управления лишь в один уровень в сравнении с двумя уровнями у большинства российских частных компаний. Рейтинг компании ограничен суверенным рейтингом России ("BBB-"/ прогноз "Стабильный").

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Ключевые допущения Fitch, использованные в рейтинговом сценарии агентства для Ростелекома, включают:

- Снижение выручки в сегменте фиксированной телефонной связи, выраженное высоким однозначным числом

- Рост выручки на 3%-5% в год в сегменте ШПД в 2016-2019 гг.

- Маржа EBITDA на уровне 32% в 2016 г., а затем небольшое снижение

- Отношение "капвложения/выручка" на уровне 20% в 2016 г., а затем его снижение в 2017-2019 гг.

- Дивидендные выплаты (с корректировкой на казначейские акции) на уровне 12 млрд. руб. в год в 2017-2019 гг.

- Расходы на исполнение опциона пут, который имеет Deutsche Bank, на сумму 4,4 млрд. руб. в 2017 г.

- Расходы в год на небольшие приобретения в размере 2,5 млрд. руб.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ

Позитивные рейтинговые факторы: будущие события, которые могут привести к позитивному рейтинговому действию, включают:

- Существенное и устойчивое улучшение генерирования свободного денежного потока до выплаты дивидендов в сочетании со стабильностью рыночной позиции и операционных показателей. В то же время это, вероятно, может произойти только после завершения компанией проекта развёртывания оптоволоконной сети, что должно обусловить более низкие капиталовложения и улучшение маржи EBITDA.

- Повышение суверенного рейтинга России в сочетании с вышеназванными улучшениями профиля компании. Высокая зависимость Ростелекома от внутреннего рынка делает маловероятным рейтинг компании выше суверенного.

Негативные рейтинговые факторы: будущие события, которые могут привести к негативному рейтинговому действию, включают:

- Скорректированный чистый леверидж по FFO устойчиво выше 3,5x.

- Снижение устойчивого генерирования свободного денежного потока у компании при марже свободного денежного потока до выплаты дивидендов ниже среднего однозначного числа на продолжительной основе.

- Ухудшение ликвидности.

- Понижение суверенного рейтинга России.

Факторы, которые могут влиять на суверенные рейтинги России в будущем:

Основные факторы, которые вместе или в отдельности могут привести к негативному рейтинговому действию:

-Ослабление проводимой политики, что сказалось бы на макроэкономических и фискальных показателях.

-Резкое сокращение международных резервов.

-Повышение геополитической напряжённости или введение существенно более жёстких санкций.

Основные факторы, которые вместе или в отдельности могут привести к позитивному рейтинговому действию:

-Восстановление фискальных буферов и буферов внешних накоплений, например, за счёт устойчивого восстановления цен на нефть.

-Фискальные реформы и нацеленность на эффективную среднесрочную бюджетную систему.

-Реализация структурных реформ, которые способствовали бы потенциальному росту.

ЛИКВИДНОСТЬ

Сильный профиль ликвидности

Ростелеком имеет хорошие позиции ликвидности при безотзывных неиспользованных кредитных линиях на сумму около 82 млрд. руб. и денежных средствах и эквивалентах на сумму 4,4 млрд. руб., что было бы достаточным для покрытия долга с наступающими сроками погашения до 4 кв. 2017 г. Компания получает преимущества от хороших отношений с крупнейшими российскими банками, включая банки в госсобственности.

ПОЛНЫЙ СПИСОК РЕЙТИНГОВЫХ ДЕЙСТВИЙ

ПАО Ростелеком

Долгосрочный РДЭ подтверждён на уровне "BBB-", прогноз "Стабильный"

Национальный долгосрочный рейтинг подтверждён на уровне "AA+(rus)", прогноз "Стабильный"

Приоритетные необеспеченные рейтинги подтверждены на уровнях "BBB-" и "AA+(rus)".