ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") O’Key Group S. A (далее - "O’Key") в иностранной и национальной валюте на уровне "B+". Также агентство подтвердило рейтинги приоритетного необеспеченного долга ООО "О’КЕЙ" на уровнях "B+"/"A(rus)" с рейтингом возвратности активов "RR4". Национальный долгосрочный рейтинг подтверждён на уровне "A(rus)". Прогноз по долгосрочным РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу - "Стабильный".

Рейтинги отражают небольшой масштаб бизнеса компании O’Key, занимающей седьмое место в российском секторе продуктового ритейла. В то же время компания сохраняет хорошую позицию в российском сегменте гипермаркетов и имеет сильный бренд, особенно в своём домашнем регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, одном из крупнейших розничных рынков в России с сильной покупательной способностью населения.

Кроме того, рейтинги принимают во внимание временное ослабление показателей кредитоспособности, ожидаемое в 2016-2017 гг., хотя они по-прежнему будут соответствовать уровням рейтингов, ввиду усиления конкуренции на рынке и убытков на начальной стадии запуска нового формата жёсткого дискаунтера. "Стабильный" прогноз обусловлен ожидаемым укреплением запаса прочности у группы по финансовым показателям с 2018 г. по мере улучшения маржи EBITDA.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ

Сложная операционная среда

На российском рынке продуктового ритейла наблюдается усиление конкуренции, так как потребительские расходы остаются слабыми, в то время как крупные игроки продолжают консолидацию рынка быстрым расширением своих торговых сетей.

O’Key занимает лишь седьмое место среди продуктовых ритейлеров в России и имеет небольшие планы по открытиям магазинов в своём ключевом формате гипермаркетов, поэтому мы полагаем, что компания продолжит снижать валовую маржу, чтобы выдержать конкуренцию. Мы прогнозируем сокращение валовой маржи до менее 23% в 2016-2019 гг. (2015 г.: 23,6%). Такой прогноз делается, несмотря на некоторую поддержку со стороны улучшения условий закупок за счёт укрепления коммерческой команды и увеличения закупок у региональных поставщиков, а также за счёт снижения затрат в цепочке поставок после строительства нового склада в 2016 г.

Сокращение планов по открытиям новых дискаунтеров

O’Key сократила планируемые открытия магазинов в новом формате дискаунтера ("Да!") в 2017-2019 гг. В результате более медленного роста торговой сети выход на безубыточность будет откладываться на 2018 г. вместо 2017 г., как ожидалось ранее. Поэтому маржа EBITDA группы должна остаться под давлением в 2016-2017 гг., прежде чем начнётся восстановление в 2018 г., когда новый формат наберёт критическую массу.

Наши прогнозы также исходят из того, что продажи с квадратного метра в жёстких дискаунтерах должны сравняться со средними уровнями в отрасли. Тем не менее, рейтинги по-прежнему учитывают риски реализации планов касательно экспансии нового формата группы, так как O'Key стремится достичь баланса между расширением формата до критической массы и достижением целевой прибыльности.

Маржа EBITDA под давлением

Fitch ожидает, что маржа EBITDA у O’Key снизится до 5,7% в 2016 г. и останется на этом уровне в 2017 г. (2015 г.: 6,1%) ввиду небольшого уменьшения валовой маржи и убытков в растущем сегменте дискаунтеров. Наши ожидания восстановления маржи EBITDA до 6,2% в 2018-2019 гг. основаны на выходе магазинов в формате дискаунтера на безубыточность и более низких затратах на персонал, что частично будет компенсировать сокращение валовой маржи.

Медленный рост выручки

Мы прогнозируем рост выручки O’Key на 7% в год в среднесрочной перспективе (2015 г.: 7%), что является самым низким уровнем среди публичных продуктовых ритейлеров в России, но высоким по европейским стандартам. Это основано на 5-процентном годовом росте продаж в ключевых форматах компании (гипермаркеты и супермаркеты), что в свою очередь обусловлено открытием новых магазинов. Однако мы консервативно исходим из того, что рост сопоставимых продаж (like-for-like) будет близким к нулю в среднесрочной перспективе ввиду конкурентной рыночной среды.

Позитивное влияние на рост сопоставимых продаж будут оказывать сильный бренд O’Key, продолжение корректировки ассортимента в сторону более дешёвых товаров и частных марок, а также постепенное восстановление непродуктовых продаж.

Показатели кредитоспособности соответствуют рейтингам

Мы ожидаем, что валовый скорректированный леверидж по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) у O'Key будет более слабым в 2016-2017 гг., а затем восстановится в 2018 г. на фоне улучшения маржи EBITDA, в то время как капиталовложения останутся умеренными на уровне 3%-4% от продаж. Мы полагаем, что валовый скорректированный леверидж по FFO снизится до 3,7x к 2019 г. (2015 г.: 4,1x), что является консервативным для отрасли, но соответствует рейтингам ввиду более слабого, чем у сопоставимых компаний, бизнес-профиля у O’Key.

В то же время слабые финансовые показатели, например, ввиду задержек с достижением прибыльности по формату дискаунтера или более значительного, чем ожидается, сокращения маржи, которые не будут компенсированы другими мерами по сохранению ликвидности, что приведёт к длительному ухудшению показателей кредитоспособности, могут оказать негативное давление на рейтинги или прогноз по рейтингам.

КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Разница в рейтингах между O’Key ("B+"/прогноз "Стабильный") и российскими сопоставимыми компаниями X5 ("BB"/прогноз "Стабильный") и Лента ("BB"/прогноз "Стабильный") обусловлена более слабым бизнес-профилем O’Key ввиду меньших масштаба и рыночной позиции, более ограниченных перспектив роста, а также более волатильных показателей маржи и сопоставимых продаж. Леверидж немногим выше, чем у сопоставимых компаний, хотя мы ожидаем его некоторого снижения в ближайшие три года, по мере того как расширяющийся формат дискаунтеров начнёт генерировать операционную прибыль.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Ключевые допущения Fitch, использованные в рейтинговом сценарии агентства для эмитента, включают следующее:

- Рост выручки на уровне 7% в год, поддерживаемый увеличением выручки на 5% по форматам гипермаркетов и супермаркетов и открытием формата дискаунтеров.

- Снижение маржи EBITDA до 5,7% в 2016-2017 гг., а затем восстановление до свыше 6% в 2018 г. по мере достижения форматом дискаунтеров уровня безубыточности в 2018 г.

- Капиталовложения на уровне 3%-4% от выручки в 2016-2019 гг., отражая открытие меньшего числа магазинов.

- Дивиденды на уровне около 1,3 млрд. руб. в год.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ

Будущие события, которые могут вместе или в отдельности привести к негативному рейтинговому действию, включают:

- Продолжение замедления роста сопоставимых продаж относительно компаний-аналогов и неисполнение планов по расширению сети магазинов

- Сокращение маржи EBITDA до устойчиво менее 5,5% (2015 г.: 6,1%)

- Валовый скорректированный леверидж по FFO устойчиво выше 4,5x (2015 г.: 4,1x)

- Обеспеченность постоянных платежей по FFO менее 1,7x на устойчивой основе (2015 г.: 1,7x)

- Ухудшение позиции ликвидности в результате более слабого генерирования внутреннего денежного потока или ухудшения доступа к внешнему финансированию.

Будущие события, которые могут вместе или в отдельности привести к позитивному рейтинговому действию, включают следующее:

- Исполнение планов расширения при более быстром росте выручки в результате улучшения сопоставимых продаж и ускорения открытия магазинов при сохранении рыночной позиции и поддержании финансовой дисциплины

- Поддержание маржи EBITDA выше 6,5%

- Скорректированный валовый леверидж по FFO менее 3,5x на продолжительной основе.

- Обеспеченность постоянных платежей по FFO около 2,0x на продолжительной основе.

ЛИКВИДНОСТЬ

Адекватная ликвидность

На конец октября 2016 г. ликвидность O’Key была адекватной, поскольку остатки денежных средств в размере 2,6 млрд. руб. и неиспользованные безотзывные кредитные линии на сумму 5,9 млрд. руб. были достаточными для покрытия краткосрочного долга на сумму 5,4 млрд. руб. и ожидаемого отрицательного свободного денежного потока в 2017 г.