ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") города Тула Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-" со "Стабильным" прогнозом и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B". Национальный долгосрочный рейтинг города подтверждён на уровне "A+(rus)", прогноз "Стабильный", и отозван.

Подтверждение рейтингов отражает ожидаемые приемлемые бюджетные показатели города и прогнозируемое сдерживание прямого риска (прямой долг плюс прочая задолженность по классификации Fitch) на уровне менее 40% от текущих доходов в среднесрочной перспективе. Рейтинги города сдерживаются слабой институциональной средой для российских местных и региональных органов власти ("МРОВ").

Рейтинг по национальной шкале отозван, так как Fitch отозвало рейтинги по национальной шкале в России ввиду изменений в регулятивной среде для кредитных рейтинговых агентств в стране (см. сообщение "Fitch Ratings отзывает рейтинги по национальной шкале в Российской Федерации"/‘Fitch Ratings Withdraws National Scale Ratings in the Russian Federation’ от 23 декабря 2016 г.).

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ

Слабая институциональная среда в России обуславливает более низкую прогнозируемость бюджетной политики российских МРОВ, сокращает их горизонт планирования и сказывается на долгосрочных планах развития. Политика города Тулы зависит от частых изменений распределения источников доходов и расходных полномочий между бюджетами различных уровней.

Мы прогнозируем, что Тула будет иметь операционную маржу на уровне 3%-5% в среднесрочной перспективе (2016 г.: 3,3%) на фоне стабильного притока налогов и текущих трансфертов от Тульской области ("BB"/прогноз "Стабильный"). Мы также ожидаем, что дефицит города до движения долга останется небольшим на уровне 3%-4% от всех доходов в 2017-2019 гг., что близко к фактическому дефициту в 2016 г. в 2,7%, и этому будет способствовать контроль за операционными расходами.

Fitch ожидает, что операционные расходы Тулы останутся негибкими, так как в 2016 г. 78% таких расходов относились к негибким расходам на оплату труда и различным видам текущих трансфертов. В плане доходов Тула в среднесрочной перспективе, вероятно, по-прежнему будет практически в равной степени поддерживаться налогами и текущими трансфертами. Операционные доходы города в 2016 г. включали 51% налоговых доходов и 41% текущих трансфертов из областного бюджета.

Агентство полагает, что Тула будет сдерживать рост прямого риска в среднесрочной перспективе на уровне ниже 40% от текущих доходов. Мы также ожидаем, что город продолжит использовать банковские кредиты в качестве основного источника финансирования дефицита в 2017-2019 гг., а также кредиты из бюджета области. Прямой риск у города на конец 2016 г. на 95% состоял из банковских кредитов со сроками в 2018 г., а затем следовали бюджетные кредиты от Тульской области (5%).

Подверженность города краткосрочному риску рефинансирования по рыночному долгу ослабла после привлечения в 2016 г. новых кредитов со сроками погашения в мае-декабре 2018 г. Позиция ликвидности города также улучшилась при денежных средствах на сумму 574 млн. руб. на конец 2016 г. (2015 г.: 220 млн. руб.).

Город Тула, в котором проживает 551 270 человек, является столицей и крупнейшим городом Тульской области. Экономика региона достаточно хорошо диверсифицирована и имеет развитый промышленный сектор. В 2015 г. экономика Тульской области выросла на 4,7%, в противовес снижению ВВП страны на 3,7%. С экономической точки зрения Тула получает преимущества от близкого расположения к городу Москве ("BBB-"/прогноз "Стабильный"), столице и крупнейшему рынку страны.

Показатели благосостояния у региона близки к медианному уровню в России: его ВРП на душу населения составлял 93% от медианы в стране в 2014 г. По прогнозам Fitch, ВВП страны сократился на 0,5% в 2016 г., а затем последует вялый рост в 2017-2018 г., что в свою очередь может негативно сказаться на экономических и бюджетных показателях области и города.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ

Стабильный операционный профицит на уровне 5% от операционных доходов и поддержание умеренного прямого риска на уровне ниже 50% от текущих доходов, что обусловило бы достаточное покрытие процентных платежей, привели бы к повышению рейтингов.

Существенный рост прямого риска до уровня выше 50% от текущих доходов наряду с ухудшением бюджетных показателей, что привело бы к слабому операционному балансу, недостаточному для покрытия процентных платежей, обусловил бы понижение рейтингов.