ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Fitch Ratings отмечает, что приобретение компанией ПАО МегаФон контрольной доли в Mail. ru Group Limited ("Mail. ru") может оказать умеренное давление на леверидж МегаФона, однако ожидается, что скорректированный чистый леверидж по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) у оператора останется ниже нашего триггерного уровня к понижению рейтинга в 3,0x в 2017-2020 гг.

Агентство полагает, что эта сделка окажет нейтральное или умеренно отрицательное воздействие на леверидж МегаФона в зависимости от аналитического подхода к консолидации доли в Mail. ru. Полная консолидация Mail. ru МегаФоном не окажет существенного влияния на леверидж, в то время как пропорциональная консолидация (основанная на экономической доле в 15,2%) приведёт к увеличению скорректированного чистого левериджа компании по FFO на 0,2-0,3x до 2,7x-2,8x в 2017-2018 гг. Fitch примет решение о том, как рассматривать Mail. ru, на основании того, как МегаФон реализует своё право голоса в приобретённой компании.

Fitch не ожидает какой-либо существенной синергии в плане затрат или выручки в результате приобретения в краткосрочной перспективе. Позитивное влияние возможно в более долгосрочной перспективе за счёт совместного развития цифровых продуктов, перекрёстных продаж услуг и рекламы.

Сегодня совет директоров МегаФона одобрил приобретение 11,5 млн. акций класса A и 21,9 млн. обыкновенных акций Mail. ru, одной из крупнейших интернет-компаний в России, которые вместе представляют собой 63,8% голосующих прав, но экономическую долю лишь в 15,2% в компании. МегаФон согласился выплатить 640 млн. долл. по завершении сделки и ещё 100 млн. долл. через год после завершения сделки без дополнительных условий. Сделка ещё должна быть одобрена акционерами МегаФона и регулятивными органами.