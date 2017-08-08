"Газпром нефть" успешно разместила биржевые облигации на 15 млрд рублей с рекордно низкой ставкой купона
08.08.2017, 20:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Газпром нефть" завершила размещение биржевых облигаций серии 001Р-02R общим номинальным объёмом 15 млрд рублей и сроком погашения 7 лет. Ставка купона определена на уровне 8,25% годовых, купонный период составляет 6 месяцев.
Организатором и Агентом по размещению выпуска выступило АО "Сбербанк КИБ". Расчёты по сделке при размещении облигаций прошли 8 августа на Московской Бирже.
Заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич заявил: "Новое размещение облигаций „Газпром нефти" отмечено рекордно низкой ставкой купона на 7-летний срок среди всех размещений облигаций, проведённых российскими корпоративными заёмщиками с конца 2013 года. Кроме того, нам удалось добиться самого низкого спреда к облигациям федерального займа, который составил 51 базисный пункт".
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило новому выпуску облигаций "Газпром нефти" высокий кредитный рейтинг ААА (RU). Кредитный рейтинг присвоен облигациям компании впервые.
В настоящее время в обращении также находятся 9 выпусков облигаций "Газпром нефти" на общую сумму 95 млрд рублей.
Организатором и Агентом по размещению выпуска выступило АО "Сбербанк КИБ". Расчёты по сделке при размещении облигаций прошли 8 августа на Московской Бирже.
Заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич заявил: "Новое размещение облигаций „Газпром нефти" отмечено рекордно низкой ставкой купона на 7-летний срок среди всех размещений облигаций, проведённых российскими корпоративными заёмщиками с конца 2013 года. Кроме того, нам удалось добиться самого низкого спреда к облигациям федерального займа, который составил 51 базисный пункт".
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило новому выпуску облигаций "Газпром нефти" высокий кредитный рейтинг ААА (RU). Кредитный рейтинг присвоен облигациям компании впервые.
В настоящее время в обращении также находятся 9 выпусков облигаций "Газпром нефти" на общую сумму 95 млрд рублей.
Источник: Газпром нефть