Газпромбанк объявляет об успешном завершении синдикации кредита для ГТЛК
Документация по сделке регулируется российским правом. Кредитный договор подготовлен на основе стандартного договора синдицированного кредитования с учётом всех последних изменений в российском законодательстве и правоприменительной практике, направленных на развитие российского рынка синдицированного кредитования. Юридическим консультантом проекта выступила международная юридическая фирма Allen & Overy.
Программа развития аренды отечественных самолётов SSJ-100, которую ГТЛК реализует по распоряжению Правительства РФ при поддержке Минтранса и Минпромторга России, активно развивается, и на сегодняшний день уже приобретено 20 самолётов. До конца года планируется приобрести ещё 12 воздушных судов. Комплекс мероприятий, предусмотренных программой, направлен на обеспечение отечественного авиапарка современной техникой, что, в свою очередь, будет способствовать повышению безопасности полётов и развитию рынка региональных авиаперевозок.
Заместитель Председателя Правления Газпромбанка Олег Ваксман назвал сделку классической, подготовленной при участии представителей банковского и юридического сообществ по всем канонам синдицированного кредитования. "Важно, что в синдикате приняли участие как российские государственные и частные банки, так и дочерние структуры крупных международных банков со штаб-квартирами в Европе и Азии, что подтверждает высокий интерес к сделкам подобного рода. Успешное закрытие синдиката для ГТЛК является важным шагом к становлению российского рынка синдицированного кредитования", - добавил он.
"Реализация сделки в поддержку правительственной программы развития отечественного авиастроения является знаковым событием как для самой компании, так и для рынка в целом, - отметил Евгений Архипов, руководитель дирекции по работе с крупными корпоративными клиентами Московского Кредитного Банка. - Интерес к сделке широкого круга участников рынка подтверждает их положительную оценку перспектив развития отрасли".
"Привлечение в финансирование приоритетной для ГТЛК программы развития аренды SSJ-100 крупнейших финансовых институтов, в том числе иностранных, доказывает эффективную реализацию проекта в целом. Благодаря поддержке наших партнёров мы сумеем реализовать поставленную цель - сформировать арендный парк SSJ-100 и постепенно заместить импортные аналоги отечественными самолётами", - подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.