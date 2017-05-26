ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Синдикат кредиторов для предоставления ПАО "ГТЛК" кредита в размере 30 млрд рублей на цели финансирования программы по приобретению 32 воздушных судов "Сухой Суперджет 100" (SSJ-100) окончательно сформирован. Сумма заявок банков на участие в кредите существенно превысила требуемый объём финансирования, что свидетельствуют о высоком интересе рынка к проекту. Помимо Газпромбанка в синдикат кредиторов вошли следующие банки: Всероссийский банк развития регионов, АйСиБиСи Банк и Московский Кредитный Банк в качестве со-организаторов, Банк Интеза и БЭНК ОФ ЧАЙНА в качестве участников. Таким образом, совместными усилиями Газпромбанка и ПАО "ГТЛК" удалось привлечь средства иностранных инвесторов в программу развития отечественного авиастроения. Уполномоченным организатором, координатором, кредитным агентом и управляющим залогом выступил Газпромбанк.

Документация по сделке регулируется российским правом. Кредитный договор подготовлен на основе стандартного договора синдицированного кредитования с учётом всех последних изменений в российском законодательстве и правоприменительной практике, направленных на развитие российского рынка синдицированного кредитования. Юридическим консультантом проекта выступила международная юридическая фирма Allen & Overy.

Программа развития аренды отечественных самолётов SSJ-100, которую ГТЛК реализует по распоряжению Правительства РФ при поддержке Минтранса и Минпромторга России, активно развивается, и на сегодняшний день уже приобретено 20 самолётов. До конца года планируется приобрести ещё 12 воздушных судов. Комплекс мероприятий, предусмотренных программой, направлен на обеспечение отечественного авиапарка современной техникой, что, в свою очередь, будет способствовать повышению безопасности полётов и развитию рынка региональных авиаперевозок.

Заместитель Председателя Правления Газпромбанка Олег Ваксман назвал сделку классической, подготовленной при участии представителей банковского и юридического сообществ по всем канонам синдицированного кредитования. "Важно, что в синдикате приняли участие как российские государственные и частные банки, так и дочерние структуры крупных международных банков со штаб-квартирами в Европе и Азии, что подтверждает высокий интерес к сделкам подобного рода. Успешное закрытие синдиката для ГТЛК является важным шагом к становлению российского рынка синдицированного кредитования", - добавил он.

"Реализация сделки в поддержку правительственной программы развития отечественного авиастроения является знаковым событием как для самой компании, так и для рынка в целом, - отметил Евгений Архипов, руководитель дирекции по работе с крупными корпоративными клиентами Московского Кредитного Банка. - Интерес к сделке широкого круга участников рынка подтверждает их положительную оценку перспектив развития отрасли".

"Привлечение в финансирование приоритетной для ГТЛК программы развития аренды SSJ-100 крупнейших финансовых институтов, в том числе иностранных, доказывает эффективную реализацию проекта в целом. Благодаря поддержке наших партнёров мы сумеем реализовать поставленную цель - сформировать арендный парк SSJ-100 и постепенно заместить импортные аналоги отечественными самолётами", - подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.