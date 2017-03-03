ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ГК "Росатом" по итогам закупки финансовых услуг выбрала Газпромбанк в качестве организатора финансирования и кредитора проекта госкорпорации в области строительства ветропарков.

ГК "Росатом" через свою дочернюю структуру АО "ВетроОГК" реализует масштабную инвестиционную программу по развитию в России возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) на базе энергии ветра. Госкорпорация планирует развернуть производство компонентов для ветроэлектроустановок на базе дочерних предприятий "Росатома" совместно с голландским партнёром Lagerwey. В 2018-2020 гг. АО "ВетроОГК" планирует построить на территории Республики Адыгеи и Краснодарского края ветроэлектростанции общей мощностью 610 МВт, отобранные по результатам конкурса проектов ВИЭ.

"Выбор банка-партнёра для финансирования проекта по созданию ветроэлектростанций является важной вехой в реализации стратегии Госкорпорации, направленной на создание в России новой для страны отрасли - ветроэнергетики. Полученные средства мы планируем направить на строительство ветропарков. Реализация этого масштабного проекта, который предполагает локализацию производства ветроустановок, создаст необходимый задел как для дальнейшего развития низкоуглеродной энергетики в России, так и позволит выйти на международный рынок с новыми продуктами", - отметил первый заместитель Генерального директора ГК "Росатом" Кирилл Комаров.

Газпромбанк традиционно является одним из опорных финансовых партнёров атомной отрасли. Сотрудничество банка с ГК "Росатом" будет продолжено в новом для госкорпо-рации направлении бизнеса - ветроэнергетике - путём предоставления в течение 2017-2020 гг. АО "ВетроОГК" средств общим объёмом 64,6 млрд руб.

"Газпромбанк первым из российских банков стал финансировать возобновляемую энергетику в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ). Банк построил надёжные партнёрские отношения с пионерами российской солнечной энергетики, а теперь получил возможность встать у истоков абсолютно новой отрасли для России - ветроэнергетики", - сообщил Алексей Белоус, Первый Вице-Президент - начальник Департамента проектного и структурного финансирования Газпромбанка.