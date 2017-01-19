Герман Греф выступил на сессии "Формирование национальной digital-стратегии" в Давосе
19.01.2017, 17:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф принял участие в сессии «Формирование национальной digital-стратегии» Давосского форума. Участники мероприятия обсудили вопрос, как национальные digital-стратегии могут помочь странам воспользоваться возможностями в области передового развития.
«Банковский сектор — одна из самых консервативных отраслей, но в ближайшие годы его ждут более серьёзные изменения, чем за предыдущие пятьдесят лет, —подчеркнул Герман Греф. — Сейчас уникальный момент: те участники банковского сектора, которым удастся цифровая трансформация, будут иметь огромные преимущества».
В дискуссии также участвовали президент Швейцарии Дорис Лойтхард, президент Руанды Поль Кагаме и глава BT Group Гэвин Паттерсон. Модератором обсуждения выступил генеральный секретарь ОЭСР Хосе Анхель Гурриа.
«Банковский сектор — одна из самых консервативных отраслей, но в ближайшие годы его ждут более серьёзные изменения, чем за предыдущие пятьдесят лет, —подчеркнул Герман Греф. — Сейчас уникальный момент: те участники банковского сектора, которым удастся цифровая трансформация, будут иметь огромные преимущества».
В дискуссии также участвовали президент Швейцарии Дорис Лойтхард, президент Руанды Поль Кагаме и глава BT Group Гэвин Паттерсон. Модератором обсуждения выступил генеральный секретарь ОЭСР Хосе Анхель Гурриа.