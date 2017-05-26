ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На годовом общем собрании акционеров Сбербанка Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф продемонстрировал работу нового мобильного приложения Сбербанк Инвестор. Приложение рассчитано как на инвесторов с опытом приобретения ценных бумаг, так и на рядовых вкладчиков, которые хотят сохранить и приумножить свои средства на фоне снижения процентных ставок.

«Наши клиенты и акционеры давно просили нас предоставить удобный способ инвестирования в ценные бумаги на бирже, — отметил Герман Греф. — Приложение очень простое, операции на бирже никогда не были такими удобными».

Приложение Сбербанк Инвестор предоставляет удобный круглосуточный доступ к информации об инвестициях клиента в ценные бумаги. Программа определяет инвестиционные предпочтения клиента и подбирает инвестиционные идеи, разработанные аналитиками банка. Дополнительно присутствует интуитивно понятный интерфейс по просмотру акций и облигаций российских компаний, которые клиент может приобрести самостоятельно.

В июне приложением можно будет пользоваться на iOS-устройствах при наличии открытого брокерского счёта (также в приложении можно подать заявку на открытие брокерского счёта). До конца лета приложение будет доступно для Android-устройств.