Группа ВТБ снижает ставки по ипотеке
27.02.2017, 13:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 1 марта ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ снижают ставки по ипотеке. Кредит на покупку недвижимости в новостройках теперь можно оформить по ставке от 10,4%, на приобретение готового жилья – от 10,75%.
Общее снижение ипотечных ставок ВТБ24 и розничного бизнеса ВТБ составит 1,1 п.п. для новостроек и 1,35 п.п. для готового жилья (при условии комплексного страхования).
Кроме того, ВТБ24 также увеличивает максимальную сумму кредита для военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы (до 2,150 млн рублей). В рамках программы на покупку залоговых объектов жилой недвижимости банка процентная ставка снижается на 1,3 п.п. - до 10,6% годовых.
«По итогам 2016 года мы стали лидерами по приросту рыночной доли по выдаче ипотеки, а в декабре Группа ВТБ выдавала уже каждый четвёртый ипотечный кредит в стране. Мы рассчитываем, что очередной шаг по повышению доступности ипотеки от Группы ВТБ позволит нам закрепить достигнутый результат», – прокомментировал старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Андрей Осипов.
Общее снижение ипотечных ставок ВТБ24 и розничного бизнеса ВТБ составит 1,1 п.п. для новостроек и 1,35 п.п. для готового жилья (при условии комплексного страхования).
Кроме того, ВТБ24 также увеличивает максимальную сумму кредита для военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы (до 2,150 млн рублей). В рамках программы на покупку залоговых объектов жилой недвижимости банка процентная ставка снижается на 1,3 п.п. - до 10,6% годовых.
«По итогам 2016 года мы стали лидерами по приросту рыночной доли по выдаче ипотеки, а в декабре Группа ВТБ выдавала уже каждый четвёртый ипотечный кредит в стране. Мы рассчитываем, что очередной шаг по повышению доступности ипотеки от Группы ВТБ позволит нам закрепить достигнутый результат», – прокомментировал старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Андрей Осипов.