Инфляция в Москве к концу 2016 г. достигла исторических минимумов
25.01.2017, 12:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Среднегодовая инфляция в Москве достигла исторических минимумов. По итогам 2016 года она составила 7,8 процента. Как сообщили в ГБУ «Аналитический центр», инфляция в столице уменьшилась более чем в два раза, снизившись по сравнению с 2015 годом сразу на 8,8 процентного пункта.
Низкая инфляция способствовала поступательному развитию экономики города, которая за прошедший год успешно адаптировалась к новым реалиям, считает Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Максим Решетников.
«Московская инфляция, которая традиционно в силу структуры потребления чуть выше общероссийской, на фоне приемлемых внешних условий и ужесточения внутренней финансовой политики снизилась до исторически минимальных значений», — отметил он.
По его словам, в декабре 2016 года московская инфляция по отношению к декабрю 2015 года составила 6,2 процента, и это позволяет прогнозировать дальнейшее снижение инфляции в столице. Это повышает уровень определённости для всех участников экономической деятельности, а также для населения.
Низкая инфляция способствовала поступательному развитию экономики города, которая за прошедший год успешно адаптировалась к новым реалиям, считает Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Максим Решетников.
«Московская инфляция, которая традиционно в силу структуры потребления чуть выше общероссийской, на фоне приемлемых внешних условий и ужесточения внутренней финансовой политики снизилась до исторически минимальных значений», — отметил он.
По его словам, в декабре 2016 года московская инфляция по отношению к декабрю 2015 года составила 6,2 процента, и это позволяет прогнозировать дальнейшее снижение инфляции в столице. Это повышает уровень определённости для всех участников экономической деятельности, а также для населения.