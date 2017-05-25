ОРЕАНДА-НОВОСТИ. СПАО "Ингосстрах" за 2016 год предотвратило 1 215 попыток мошеннических действий, связанных с неправомерным получением денежных выплат. Деятельность департамента анализа и защиты информации (ДАиЗИ) позволила компании сохранить денежные средства в объёме 1,4 млрд рублей. Большую часть этой суммы - 1,2 млрд рублей (86%) - составляют предотвращённые выплаты по убыткам, имеющим признаки страхового мошенничества.

За этот период сотрудники ДАиЗИ направили 85 обращений в органы внутренних дел, по результатам которых возбуждены 53 уголовных дела. Предотвращены 258 случаев крупных мошенничеств, когда заявленный размер страхового возмещения превышал 600 тыс. рублей. В общей сложности в рамках противодействия мошенническим действиям с крупными суммами убытков остановлены неправомерные выплаты в объёме 995 млн рублей.

В 2016 году оставалось значительным количество спорных ситуаций, связанных с просроченными дебиторскими задолженностями и урегулированием регрессных претензий. Зафиксировано 350 подобных случаев. Общая сумма взысканий достигла 77 млн рублей.

Также организован ряд мероприятий, направленных на повышение качества защиты имущества и информации зарубежных дочерних компаний СПАО "Ингосстрах", в результате которых удалось сохранить 100 млн рублей.

Кроме этого, на протяжении 2016 года продолжались работы по организации розыска транспортных средств, заявленных в угон, по которым клиентам выплачено страховое возмещение. В результате обнаружено 170 ранее похищенных автомобилей.

"Сотрудники "Ингосстраха" предпринимают все возможные меры, направленные на предотвращение криминальных действий в розничном бизнесе, в первую очередь - в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Изменения в законодательстве, прежде всего касающиеся увеличения лимитов ответственности страховщиков, стали тем "катализатором", который способствует ускоренной криминализации данного вида страхования. В последнее время, помимо так называемых бытовых мошенников, нам всё чаще приходится иметь дело с профессиональной преступностью, для представителей которой совершение страховых мошенничеств с использованием полисов ОСАГО стало рентабельным видом преступного бизнеса. Противодействие криминалу - главная задача специализированной службы "Ингосстраха", которая является наиболее эффективной на современном страховом рынке. Сегодня здесь трудятся профессионалы, имеющие опыт практической работы в правоохранительных структурах", - комментирует директор департамента анализа и защиты информации компании "Ингосстрах" Александр Гуляев.