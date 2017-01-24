ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Страховая компания "Ингосстрах" успешно возобновила облигаторный договор перестрахования технических рисков на 2017 календарный год. Его ёмкость составляет 75 млн евро, или 83,25 млн долларов, или 5 325 млрд рублей.

Договор имеет широкий объём покрытия, включая все риски строительства и монтажа, риски в отношении машин и оборудования, электронного и передвижного оборудования.

Не менее 95% договора размещено в компаниях с рейтингом не ниже "А-" по S&P и AMBest. Лидером договора является компания SwissRe.