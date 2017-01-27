ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Филиал СПАО "Ингосстрах" в Санкт-Петербурге заключил договор страхования гражданской ответственности автоперевозчика с ООО "АТЭК Транс". Лимит ответственности страховщика по договору ограничен суммой в 50 млн рублей.

Договором предусмотрено страховое покрытие на случай наступления гражданской ответственности страхователя, возникшей перед правомочным лицом по возмещению ущерба за утрату (недостачу), гибель или повреждение груза. Также в покрытие включены все необходимые и целесообразно произведённые страхователем расходы, связанные с уменьшением убытков от страхового случая.