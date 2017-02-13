ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Национальный расчётный депозитарий (НРД), центральный депозитарий РФ и СПАО "Ингосстрах" заключили договор комплексного страхования сроком на один год. Страховая сумма по договору страхования установлена в размере 65 млн долларов США совокупно по всем и каждому страховым случаям за период его действия. Учитывая масштабность страхового покрытия, основными перестраховщиками по полису выступили синдикаты Lloyd’s (Великобритания), специализирующиеся на перестраховании подобных рисков.

По договору застрахована деятельность НРД в рамках имеющихся лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, включая клиринговую и депозитарную деятельность, и лицензии на осуществление банковских операций.

Страховое покрытие распространяется на убытки страхователя и третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, клиентами НРД) в результате умышленных действий третьих лиц, а также ошибок и упущений, неумышленно допущенных руководителями и работниками страхователя при осуществлении ими профессиональной деятельности. Кроме того, страховое покрытие по договору распространяется на убытки, ставшие следствием электронных и компьютерных преступлений, технических ошибок или сбоев компьютерной техники, программного обеспечения, коммуникационных средств связи, приводящих к частичной или полной утрате информации по счетам клиентов.

НРД и "Ингосстрах" сотрудничают по различным видам страхования уже более 13 лет.