"Ингосстрах" застраховал риски НРД на 65 млн долларов США
По договору застрахована деятельность НРД в рамках имеющихся лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, включая клиринговую и депозитарную деятельность, и лицензии на осуществление банковских операций.
Страховое покрытие распространяется на убытки страхователя и третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, клиентами НРД) в результате умышленных действий третьих лиц, а также ошибок и упущений, неумышленно допущенных руководителями и работниками страхователя при осуществлении ими профессиональной деятельности. Кроме того, страховое покрытие по договору распространяется на убытки, ставшие следствием электронных и компьютерных преступлений, технических ошибок или сбоев компьютерной техники, программного обеспечения, коммуникационных средств связи, приводящих к частичной или полной утрате информации по счетам клиентов.
НРД и "Ингосстрах" сотрудничают по различным видам страхования уже более 13 лет.