ОРЕАНДА-НОВОСТИ. СПАО "Ингосстрах" приступило к реализации крупного проекта, связанного со страхованием поставок высокотехнологичного оборудования спутниковой навигации. Подготовленная "Ингосстрахом" программа предусматривает предоставление страхователю защиты на условиях "с ответственностью за все риски" в отношении значительных по стоимости перевозок уникальных в части технического функционала мобильных устройств по всей территории России.

Исходя из существующих планов страхователя, основанных на долгосрочном графике исполнения данного заказа, до середины 2017 года на страхование будут заявлены поставки общей суммой около 10 млрд рублей.

"Ингосстрах" был одобрен в качестве генерального страховщика данного проекта после проведения заказчиком процедуры отбора, основными критериями которого являлись не только ценовые и сервисные параметры, но и необходимый технологический опыт, позволяющий использовать всю имеющуюся в наличии экспертизу для грамотной и всесторонней оценки риска.