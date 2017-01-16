Инвесторы участвовали в строительстве 87% московских объектов в 2016 году
16.01.2017, 14:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году Москва сохранила высокий уровень участия инвесторов в градостроительных проектах. «Доля инвестиционных объектов в общем объёме строительства в столице составила 87 процентов», — заявил глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
В 2010 году этот показатель был равен 79 процентам. К 2015-му он вырос до 87 процентов и в 2016-м остался на том же уровне. Этого удалось добиться за счёт комплексной работы с инвесторами. Например, при застройке кварталов одновременно с жильём они создают школы, детские сады, больницы.
В этом году только в Троицком и Новомосковском округах на частные средства планируют построить 13 объектов социальной инфраструктуры. Откроется семь новых детских садов на 1530 мест, четыре школы на 3975 учеников и две поликлиники на 450 посещений в смену.
«По поручению Сергея Собянина социальные объекты на новых территориях инвесторами строятся одновременно с жилой недвижимостью, — рассказал глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. — Для Строительного комплекса столицы это один из приоритетов в развитии новых территорий». По его словам, в прошлом году инвесторы возвели восемь таких объектов.
В 2010 году этот показатель был равен 79 процентам. К 2015-му он вырос до 87 процентов и в 2016-м остался на том же уровне. Этого удалось добиться за счёт комплексной работы с инвесторами. Например, при застройке кварталов одновременно с жильём они создают школы, детские сады, больницы.
В этом году только в Троицком и Новомосковском округах на частные средства планируют построить 13 объектов социальной инфраструктуры. Откроется семь новых детских садов на 1530 мест, четыре школы на 3975 учеников и две поликлиники на 450 посещений в смену.
«По поручению Сергея Собянина социальные объекты на новых территориях инвесторами строятся одновременно с жилой недвижимостью, — рассказал глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. — Для Строительного комплекса столицы это один из приоритетов в развитии новых территорий». По его словам, в прошлом году инвесторы возвели восемь таких объектов.