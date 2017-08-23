Ипотечный кредит по низкой ставке стал доступен для физических лиц в МТС Банке
23.08.2017, 15:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. МТС Банк объявляет о запуске программы ипотечного кредитования на новостройки девелоперской компании «Лидер Инвест» в Москве. Основным преимуществом продукта является низкая процентная ставка на весь срок кредита – от 9,5% годовых. Минимальный первоначальный взнос - 10% от стоимости приобретаемой недвижимости. Кроме того, клиентам будет доступна дополнительная возможность оформить ипотеку с нулевым первоначальным взносом.
МТС Банк рассматривает и выдает решение о выдаче ипотечного кредита в течение одного дня с момента оформления клиентом заявки. Кредиты предоставляются сроком от 3 до 25 лет на суммы от 500 000 до 25 000 000 рублей. С более подробными условиями можно ознакомиться на сайте банка в разделе Квартира в новостройке «Лидер Инвест».
«МТС Банк и «Лидер Инвест» расширяют свое многолетнее сотрудничество в рамках развития ипотечного кредитования на приобретение жилой недвижимости. И сегодня мы рады представить выгодное предложение на новостройки в Москве», ? сказал заместитель Председателя Правления, руководитель розничного блока ПАО «МТС-Банк» Эдуард Иссопов.
«Данный продукт наверняка будет интересен нашим клиентам, в первую очередь тем, которые не имеют возможности или желания сразу собирать крупную сумму денег для приобретения жилья», - прокомментировала Руководитель направления ипотеки Отдела продаж жилой недвижимости компании «Лидер Инвест» Елена Романовская.
В настоящий момент на столичном рынке недвижимости представлены 23 проекта компании «Лидер Инвест», расположенные в девяти округах Старой Москвы в сегментах deluxe, премиум, бизнес и комфорт с улучшенными характеристиками. Клиенты компании имеют максимальный выбор с точки зрения географии проектов, их концепций и форматов, метражей и планировок квартир, а также возможностей ипотечного кредитования. Ознакомиться с полным списком аккредитованных объектов недвижимости можно на сайте компании «Лидер Инвест».
МТС Банк рассматривает и выдает решение о выдаче ипотечного кредита в течение одного дня с момента оформления клиентом заявки. Кредиты предоставляются сроком от 3 до 25 лет на суммы от 500 000 до 25 000 000 рублей. С более подробными условиями можно ознакомиться на сайте банка в разделе Квартира в новостройке «Лидер Инвест».
«МТС Банк и «Лидер Инвест» расширяют свое многолетнее сотрудничество в рамках развития ипотечного кредитования на приобретение жилой недвижимости. И сегодня мы рады представить выгодное предложение на новостройки в Москве», ? сказал заместитель Председателя Правления, руководитель розничного блока ПАО «МТС-Банк» Эдуард Иссопов.
«Данный продукт наверняка будет интересен нашим клиентам, в первую очередь тем, которые не имеют возможности или желания сразу собирать крупную сумму денег для приобретения жилья», - прокомментировала Руководитель направления ипотеки Отдела продаж жилой недвижимости компании «Лидер Инвест» Елена Романовская.
В настоящий момент на столичном рынке недвижимости представлены 23 проекта компании «Лидер Инвест», расположенные в девяти округах Старой Москвы в сегментах deluxe, премиум, бизнес и комфорт с улучшенными характеристиками. Клиенты компании имеют максимальный выбор с точки зрения географии проектов, их концепций и форматов, метражей и планировок квартир, а также возможностей ипотечного кредитования. Ознакомиться с полным списком аккредитованных объектов недвижимости можно на сайте компании «Лидер Инвест».
Источник: МТС Банк