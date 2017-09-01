ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подвело итоги исследования российского ипотечного рынка в I полугодии 2017 года. За первые шесть месяцев текущего года банки выдали 423,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 773 млрд руб., обновив докризисный максимум I полугодия 2014 года. Объём выдачи ипотечных кредитов увеличился на 16% после 44% восстановительного роста годом ранее. Совокупный ипотечный портфель за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 прибавил около 12%, вновь снизив темп прироста (16% за аналогичный период предыдущего года). Согласно прогнозу RAEX (Эксперт РА), объём рынка ипотечного кредитования по итогам 2017 года вырастет на 30-35% и составит порядка 1900-2000 млрд руб.

У половины банков из ТОП-20 прирост выдачи ипотечных кредитов составил не более 20%. Наибольшие темпы прироста объёма ипотечных выдач за I полугодие 2017 года показали Банк УРАЛСИБ(+548%) и СМП Банк(+737%), что позволило им войти в ТОП-20 по данному показателю. Лидером по темпу прироста выдач среди госбанков стал ВТБ (+31%), на втором месте – Сбербанк, который более активно, чем в прошлом году, увеличил объем (+20% против +10%), в то время как другие крупнейшие госбанки наращивали выдачу ипотеки значительно менее активно. Наиболее сильно уменьшили объемы выдач Банк «ФК Открытие» (-51%), ТКБ Банк (-54%) и Связь Банк (-61%).

В исследовании приняли участие 39 банков, на которые, по оценкам Агентства, приходится около 94% ипотечного рынка.

Таблица. ТОП-20 банков по объему ипотечного кредитования в I полугодии 2017 года