Ипотечный рынок обновил докризисный максимум
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подвело итоги исследования российского ипотечного рынка в I полугодии 2017 года. За первые шесть месяцев текущего года банки выдали 423,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 773 млрд руб., обновив докризисный максимум I полугодия 2014 года. Объём выдачи ипотечных кредитов увеличился на 16% после 44% восстановительного роста годом ранее. Совокупный ипотечный портфель за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 прибавил около 12%, вновь снизив темп прироста (16% за аналогичный период предыдущего года). Согласно прогнозу RAEX (Эксперт РА), объём рынка ипотечного кредитования по итогам 2017 года вырастет на 30-35% и составит порядка 1900-2000 млрд руб.
У половины банков из ТОП-20 прирост выдачи ипотечных кредитов составил не более 20%. Наибольшие темпы прироста объёма ипотечных выдач за I полугодие 2017 года показали Банк УРАЛСИБ(+548%) и СМП Банк(+737%), что позволило им войти в ТОП-20 по данному показателю. Лидером по темпу прироста выдач среди госбанков стал ВТБ (+31%), на втором месте – Сбербанк, который более активно, чем в прошлом году, увеличил объем (+20% против +10%), в то время как другие крупнейшие госбанки наращивали выдачу ипотеки значительно менее активно. Наиболее сильно уменьшили объемы выдач Банк «ФК Открытие» (-51%), ТКБ Банк (-54%) и Связь Банк (-61%).
В исследовании приняли участие 39 банков, на которые, по оценкам Агентства, приходится около 94% ипотечного рынка.
Таблица. ТОП-20 банков по объему ипотечного кредитования в I полугодии 2017 года
|
Место в рэнкинге на 01.07.2017
|
Место в рэнкинге на 01.07.2016
|
Наименование банка
|
№ лицензии
|
Рейтинг от RAEX (Эксперт РА) на 25.08.2017
|
Объём выданных ипотечных жилищных кредитов, млн руб.
|
Темп прироста 1П17/1П16
|
1П17
|
1П16
|
|
1
|
1
|
Сбербанк России
|
1481
|
-
|
396 501
|
329 692
|
20,3%
|
|
2
|
2
|
ВТБ 24
|
1623
|
ruAA
|
155 147
|
130 142
|
19,2%
|
|
3
|
-
|
Россельхозбанк
|
3349
|
-
|
24 621
|
30 666
|
-19,7%
|
|
4
|
4
|
ГПБ
|
354
|
ruAA+
|
24 253
|
20 409
|
18,8%
|
|
5
|
5
|
Банк ВТБ
|
1000
|
ruAAA
|
23 502
|
18 000
|
30,6%
|
|
6
|
3
|
ДельтаКредит (Societe Generale Group)
|
3338
|
-
|
20 806
|
20 198
|
3,0%
|
|
7
|
8
|
Абсолют Банк
|
2306
|
ruBBB
|
10 063
|
8 716
|
15,4%
|
|
8
|
7
|
Банк "Санкт-Петербург"
|
436
|
-
|
9 917
|
9 026
|
9,9%
|
|
9
|
9
|
Банк "Возрождение"
|
1439
|
ruA-
|
9 248
|
8 382
|
10,3%
|
|
10
|
23
|
Банк УРАЛСИБ
|
2275
|
-
|
7 887
|
1 216
|
548,5%
|
|
11
|
12
|
АК БАРС БАНК
|
2590
|
-
|
4 903
|
5 246
|
-6,5%
|
|
12
|
17
|
Запсибкомбанк
|
918
|
ruA
|
4 464
|
2 387
|
87,1%
|
|
13
|
14
|
Центр-инвест
|
2225
|
-
|
4 209
|
3 730
|
12,9%
|
|
14
|
6
|
Связь-Банк
|
1470
|
ruA
|
3 579
|
9 081
|
-60,6%
|
|
15
|
10
|
ТКБ БАНК
|
2210
|
ruA
|
3 131
|
6 856
|
-54,3%
|
|
16
|
11
|
Банк "ФК Открытие"
|
2209
|
-
|
2 656
|
5 397
|
-50,8%
|
|
17
|
33
|
СМП Банк
|
3368
|
ruA-
|
2 369
|
283
|
737,1%
|
|
18
|
22
|
Примсоцбанк
|
2733
|
ruBBB+
|
2 296
|
1 562
|
47,0%
|
|
19
|
20
|
Банк ЗЕНИТ
|
3255
|
-
|
2 053
|
2 028
|
1,3%
|
|
20
|
21
|
Банк "Левобережный"
|
1343
|
ruBBB+
|
1 846
|
1 583
|
16,6%
|