ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подвело итоги исследования российского ипотечного рынка в I полугодии 2017 года. За первые шесть месяцев текущего года банки выдали 423,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 773 млрд руб., обновив докризисный максимум I полугодия 2014 года. Объём выдачи ипотечных кредитов увеличился на 16% после 44% восстановительного роста годом ранее. Совокупный ипотечный портфель за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 прибавил около 12%, вновь снизив темп прироста (16% за аналогичный период предыдущего года). Согласно прогнозу RAEX (Эксперт РА), объём рынка ипотечного кредитования по итогам 2017 года вырастет на 30-35% и составит порядка 1900-2000 млрд руб.

У половины банков из ТОП-20 прирост выдачи ипотечных кредитов составил не более 20%. Наибольшие темпы прироста объёма ипотечных выдач за I полугодие 2017 года показали Банк УРАЛСИБ(+548%) и СМП Банк(+737%), что позволило им войти в ТОП-20 по данному показателю. Лидером по темпу прироста выдач среди госбанков стал ВТБ (+31%), на втором месте – Сбербанк, который более активно, чем в прошлом году, увеличил объем (+20% против +10%), в то время как другие крупнейшие госбанки наращивали выдачу ипотеки значительно менее активно. Наиболее сильно уменьшили объемы выдач Банк «ФК Открытие» (-51%), ТКБ Банк (-54%) и Связь Банк (-61%).

В исследовании приняли участие 39 банков, на которые, по оценкам Агентства, приходится около 94% ипотечного рынка. 

Таблица. ТОП-20 банков по объему ипотечного кредитования в I полугодии 2017 года

Место в рэнкинге на 01.07.2017

Место в рэнкинге на 01.07.2016

Наименование банка

№ лицензии

Рейтинг от RAEX (Эксперт РА) на 25.08.2017

Объём выданных ипотечных жилищных кредитов, млн руб.

Темп прироста 1П17/1П16

  
 

1П17

1П16

 

1

1

Сбербанк России

1481

-

396 501

329 692

20,3%

 

2

2

ВТБ 24

1623

ruAA

155 147

130 142

19,2%

 

3

-

Россельхозбанк

3349

-

24 621

30 666

-19,7%

 

4

4

ГПБ

354

ruAA+

24 253

20 409

18,8%

 

5

5

Банк ВТБ

1000

ruAAA

23 502

18 000

30,6%

 

6

3

ДельтаКредит (Societe Generale Group)

3338

-

20 806

20 198

3,0%

 

7

8

Абсолют Банк

2306

ruBBB

10 063

8 716

15,4%

 

8

7

Банк "Санкт-Петербург"

436

-

9 917

9 026

9,9%

 

9

9

Банк "Возрождение"

1439

ruA-

9 248

8 382

10,3%

 

10

23

Банк УРАЛСИБ

2275

-

7 887

1 216

548,5%

 

11

12

АК БАРС БАНК

2590

-

4 903

5 246

-6,5%

 

12

17

Запсибкомбанк

918

ruA

4 464

2 387

87,1%

 

13

14

Центр-инвест

2225

-

4 209

3 730

12,9%

 

14

6

Связь-Банк

1470

ruA

3 579

9 081

-60,6%

 

15

10

ТКБ БАНК

2210

ruA

3 131

6 856

-54,3%

 

16

11

Банк "ФК Открытие"

2209

-

2 656

5 397

-50,8%

 

17

33

СМП Банк

3368

ruA-

2 369

283

737,1%

 

18

22

Примсоцбанк

2733

ruBBB+

2 296

1 562

47,0%

 

19

20

Банк ЗЕНИТ

3255

-

2 053

2 028

1,3%

 

20

21

Банк "Левобережный"

1343

ruBBB+

1 846

1 583

16,6%

 
 